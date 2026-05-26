Зеленский назвал возможный срок окончания активной фазы войны — в Раде отреагировали скептически 0 380

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами Верховной рады допустил, что активная фаза войны может завершиться к ноябрю 2026 года. При этом в украинском парламенте признают, что даже среди присутствующих такие сроки вызвали сомнения.

Об этом после встречи сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, президент отметил, что такой сценарий возможен при наличии гарантий безопасности для Украины.

Также во время обсуждения затрагивалась ситуация на фронте. Василевская-Смаглюк заявила, что сейчас Украина, по оценке властей, сохраняет определенные преимущества на линии боевых действий. Главной задачей, по ее словам, остается не допустить ситуации, при которой Россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и нового наступления.

Тема сроков окончания войны в Украине регулярно вызывает широкий общественный резонанс, однако официальные прогнозы обычно звучат крайне осторожно.

Еще один депутат фракции «Слуга народа» Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский во время встречи назвал «еще одну дату», когда теоретически может закончиться война. При этом сам Железняк отметил, что многие присутствующие восприняли такую перспективу скептически.

Фактически в Киеве продолжают обсуждать не столько окончание войны как политического конфликта, сколько возможность прекращения именно интенсивной «горячей» фазы боевых действий.

Сейчас ситуация остается крайне неопределенной: боевые действия продолжаются, а дипломатические переговоры пока не привели к устойчивому соглашению.

На этом фоне любые заявления о возможных сроках окончания войны привлекают большое внимание как в Украине, так и за ее пределами.

#Украина #война #безопасность #дипломатия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
