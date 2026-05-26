В Индии стремительно набирает популярность сатирическое интернет-движение «Партия тараканов» — Cockroach Janta Party. Созданное как политическая пародия, оно неожиданно превратилось в символ недовольства молодежи безработицей, коррупцией и отсутствием перспектив, вызвав споры о свободе слова и попытках цензуры.

Движение появилось в соцсетях как ироничный проект, высмеивающий политические элиты и проблемы современной Индии. Однако всего за несколько дней аккаунт собрал более 22 миллионов подписчиков в Instagram и стал одним из самых обсуждаемых интернет-феноменов страны, [пишет](«Партия тараканов» стала символом протеста молодежи в Индии) Tribune.

Создатель движения Абхиджит Дипке утверждает, что после резкого роста популярности проект столкнулся с давлением: сайт был заблокирован, аккаунт в X ограничили внутри Индии, а страницы участников начали подвергаться атакам. По его словам, угрозы получали даже члены его семьи.

Несмотря на успехи правящей партии Narendra Modi и победы BJP на выборах, популярность «Партии тараканов» показала растущее раздражение среди молодых индийцев. Главные темы движения — безработица, утечки экзаменационных заданий, экономическая нестабильность и недоверие к политической системе.

Авторы проекта активно используют мемы, сатиру и абсурдный юмор. В соцсетях распространяются изображения политиков с головами тараканов, а хештег #MainBhiCockroach («Я тоже таракан») стал вирусным среди молодежи.

По официальным данным, уровень безработицы среди городской молодежи в Индии достигает около 14%. Особенно болезненно молодые люди воспринимают скандалы вокруг государственных экзаменов и обвинения в коррупции.

Правозащитники считают, что история вокруг движения поднимает более широкий вопрос о свободе слова в Индии. Фонд Internet Freedom Foundation раскритиковал ограничения аккаунта в X, назвав происходящее попыткой давления на онлайн-сатиру и политические высказывания.

Эксперты считают, что феномен «Партии тараканов» отражает новую форму политического протеста, где главными инструментами становятся мемы, ирония и цифровая культура. Для миллионов молодых индийцев это уже не просто интернет-шутка, а способ выразить недовольство будущим, в котором они все чаще не чувствуют стабильности и перспектив.