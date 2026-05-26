Несмотря на новые удары США по объектам в Иране, Вашингтон продолжает настаивать на возможности дипломатического соглашения. Одновременно Дональд Трамп пытается увязать возможное урегулирование с расширением Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему остается возможным, несмотря на продолжающиеся удары и напряженную ситуацию в регионе.

По словам Рубио, переговоры проходят в Катаре, а стороны сейчас обсуждают детали и формулировки возможного соглашения.

«На мой взгляд, сейчас идет много дискуссий по поводу конкретных формулировок в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней», — заявил он журналистам во время визита в Индию.

Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в дипломатическом решении.

«Он либо заключит хорошую сделку, либо сделки не будет вовсе», — сказал глава американской дипломатии.

Одновременно США продолжают военные действия против иранских целей. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых «ударах в целях самообороны» на юге Ирана.

По данным американских военных, атаки были направлены против ракетных установок и судов, которые использовались для размещения морских мин. В Вашингтоне утверждают, что удары были необходимы для защиты американских военнослужащих и объектов в регионе.

При этом в CENTCOM отдельно подчеркнули, что США стараются сохранять сдержанность в период нынешнего перемирия.

Параллельно Дональд Трамп пытается расширить дипломатическую составляющую возможной сделки. Президент США заявил, что урегулирование с Ираном должно быть связано с присоединением новых стран к Авраамовым соглашениям, или Соглашениям Авраама, — серии договоров о нормализации отношений с Израилем.

Трамп прямо упомянул Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан и Турцию, заявив, что они должны быть готовы поддержать этот процесс.

«После всей работы, проделанной США ради попытки собрать этот крайне сложный пазл, все эти страны должны были бы как минимум одновременно подписать Авраамовы соглашения», — написал он в соцсетях.

Однако реализация такого сценария выглядит сложной. Саудовская Аравия ранее заявляла, что нормализация отношений с Израилем возможна только при наличии четкого плана создания палестинского государства. Аналогичная позиция важна и для Пакистана, который до сих пор не имеет дипломатических отношений с Израилем.

Бывший посол Пакистана в США Масуд Хан отметил, что попытка увязать переговоры по Ирану с Авраамовыми соглашениями «придает совершенно новое измерение дипломатическим процессам».

На фоне переговоров Иран постепенно начинает возвращать доступ к глобальному интернету. Иранские СМИ сообщили, что президент Масуд Пезешкиан распорядился восстановить подключение, которое было практически полностью отключено после начала войны США и Израиля против Ирана.

Официально власти объясняли блокировку соображениями безопасности, однако наблюдатели считают, что ограничения также были связаны с попыткой сдержать распространение информации о последствиях войны внутри страны.

Несмотря на заявления о возможной сделке, сроки и реальные условия потенциального соглашения между США и Ираном по-прежнему остаются неясными.