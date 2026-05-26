Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе аномальная жара: Британия обновила рекорд, во Франции и Испании — до +38 градусов 0 507

В мире
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара в Италии
ФОТО: Unsplash

Западная Европа переживает необычно сильную для мая волну жары. В Великобритании, Франции, Испании и Ирландии температура приблизилась к летним экстремумам, а синоптики предупреждают, что жара продержится как минимум до конца недели.

Великобритания, Ирландия, Франция и Испания оказались под влиянием мощной волны жары, которая для конца мая считается практически аномальной.

Во многих регионах температура воздуха уже приблизилась к +30 градусам или превысила эту отметку, а в Испании в ближайшие дни ожидается до +38 градусов.

Метеорологи объясняют происходящее так называемым «тепловым куполом». Это ситуация, когда горячий воздух из Северной Африки оказывается «заперт» над регионом системой высокого давления и не может быстро рассеяться.

Особенно необычной ситуация стала для Великобритании. По данным Met Office, понедельник оказался самым жарким майским днем за всю историю наблюдений.

В Лондоне температура поднялась до +34,8 градуса — это на два градуса выше предыдущего рекорда. Британские синоптики отметили, что такая жара считалась бы экстремальной даже для середины лета.

Для многих жителей Западной Европы нынешняя погода выглядит почти сюрреалистично: еще недавно регион переживал прохладную и дождливую весну, а теперь температура соответствует июлю или августу.

Во Франции побиты десятки локальных температурных рекордов. В нескольких регионах уже объявлены предупреждения о жаре, а в Бретани и на юге страны воздух местами прогреется до +35…+37 градусов. На фоне жары в Париже произошла трагедия — во время массового забега умер мужчина, еще десять участников были госпитализированы в критическом состоянии.

В Испании синоптики прогнозируют особенно тяжелую ситуацию на юго-западе страны, где температура с середины недели может достигать +36…+38 градусов.

В Италии власти некоторых регионов уже ввели ограничения на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

Ирландия также обновила майские температурные рекорды — сразу на двух метеостанциях зафиксировали +28,8 градуса.

Ученые давно предупреждают, что климатические изменения делают подобные погодные аномалии все более частыми. Сейчас многие специалисты уже говорят не об исключении, а о постепенном формировании новой климатической нормы.

На прошлой неделе британские климатические консультанты предупредили правительство, что инфраструктура страны — школы, больницы и жилые здания — создавалась для климата, который фактически уже исчезает.

Синоптики ожидают, что аномальная жара в Западной Европе сохранится как минимум до конца недели.

×
Читайте нас также:
#Франция #Испания #погода #Европа #Великобритания #жара
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Акула
Изображение к статье: Уран
Изображение к статье: Барселона
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео