Западная Европа переживает необычно сильную для мая волну жары. В Великобритании, Франции, Испании и Ирландии температура приблизилась к летним экстремумам, а синоптики предупреждают, что жара продержится как минимум до конца недели.

Во многих регионах температура воздуха уже приблизилась к +30 градусам или превысила эту отметку, а в Испании в ближайшие дни ожидается до +38 градусов.

Метеорологи объясняют происходящее так называемым «тепловым куполом». Это ситуация, когда горячий воздух из Северной Африки оказывается «заперт» над регионом системой высокого давления и не может быстро рассеяться.

Особенно необычной ситуация стала для Великобритании. По данным Met Office, понедельник оказался самым жарким майским днем за всю историю наблюдений.

В Лондоне температура поднялась до +34,8 градуса — это на два градуса выше предыдущего рекорда. Британские синоптики отметили, что такая жара считалась бы экстремальной даже для середины лета.

Для многих жителей Западной Европы нынешняя погода выглядит почти сюрреалистично: еще недавно регион переживал прохладную и дождливую весну, а теперь температура соответствует июлю или августу.

Во Франции побиты десятки локальных температурных рекордов. В нескольких регионах уже объявлены предупреждения о жаре, а в Бретани и на юге страны воздух местами прогреется до +35…+37 градусов. На фоне жары в Париже произошла трагедия — во время массового забега умер мужчина, еще десять участников были госпитализированы в критическом состоянии.

В Испании синоптики прогнозируют особенно тяжелую ситуацию на юго-западе страны, где температура с середины недели может достигать +36…+38 градусов.

В Италии власти некоторых регионов уже ввели ограничения на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

Ирландия также обновила майские температурные рекорды — сразу на двух метеостанциях зафиксировали +28,8 градуса.

Ученые давно предупреждают, что климатические изменения делают подобные погодные аномалии все более частыми. Сейчас многие специалисты уже говорят не об исключении, а о постепенном формировании новой климатической нормы.

На прошлой неделе британские климатические консультанты предупредили правительство, что инфраструктура страны — школы, больницы и жилые здания — создавалась для климата, который фактически уже исчезает.

Синоптики ожидают, что аномальная жара в Западной Европе сохранится как минимум до конца недели.