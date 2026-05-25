Иран сообщил о готовности вывезти свой высокообогащенный уран по требованию США при условии, что пунктом назначения и хранения станет Китай, сообщили источники Al Arabiya.

По их словам, перед тем, как заключить соглашение с Вашингтоном, Тегеран хочет получить гарантии от Пекина. Информацию о согласии Ирана отдать уран подтвердили высокопоставленные источники Al Hadath.

24 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что судьба обогащенного урана будет обсуждаться с США в течение 30–60 дней. В свою очередь два американских чиновника сообщили газете, что сделка включает в себя полный отказ Тегерана от имеющихся запасов, однако механизм того, как именно он должен от них избавиться, еще обсуждается.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы США взяли ядерные материалы под свой контроль, и даже рассматривает возможность отправки американского спецназа в Иран для их поиска.

Россия ранее предложила передать ей обогащенный иранский уран для хранения или переработки. Президент Владимир Путин поделился данной идеей с председателем Китая Си Цзиньпином на встрече в Пекине 20 мая. Ранее он пытался убедить в этом и Трампа, однако тот отказался, сообщали источники Axios. «Позиция США заключается в том, что мы должны видеть, что уран находится под надежным контролем», — пояснил изданию американский чиновник.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%, чего достаточно для создания более 10 ядерных бомб в перспективе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее предупредил, что, как и Трамп, не ‌будет считать войну законченной до тех пор, пока все эти запасы не вывезут из исламской республики.

Сейчас между Ираном и США с Израилем действует перемирие. Накануне источники NYT и The Washington Post сообщили, что стороны вплотную приблизились к сделке. В частности, достигли «принципиальной» договоренности об открытии Ормузского пролива и разработали проект меморандума о взаимопонимании, который позволит продлить режим прекращения огня на 60 дней с целью заключения «окончательного соглашения» о завершении войны, сообщает The Moscow Times.