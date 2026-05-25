На аукционе не удалось продать квартиры в комплексе высотных зданий «Zunda Towers» в Пардаугаве, свидетельствует информация на сайте электронных торгов.

Владельцем всех выставленных на торги квартир является компания «SPI RE Holding S.a.r.l.», входящая в группу «Amber Beverage Group». Эта группа по крайней мере раньше была связана с российским миллиардером Юрием Шефлером. В группу входит переживающий трудности с уплатой налогов ликеро-водочный комбинат «Латвияс Бальзамс».

Взыскателями долгов выступают эстонский «Luminor Bank», а также Финансовый департамент Рижской думы.

На торги были выставлены двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 64,6 до 84,7 квадратного метра. Начальные цены составляли от 223 000 до 268 600 евро. Д евелопер комплекса «Zunda Towers» — компания «Towers Construction Management» — ранее пояснил агентству LETA, что причиной аукционов стали разногласия между владельцем проекта — люксембургской компанией «SPI RE Holding S.a.r.l.» — и «Luminor Bank» по поводу порядка финансирования этих квартир.

В результате спора продажу всех семи квартир по сниженной стартовой цене поручили судебному исполнителю Андрису Споре.

Одновременно сообщение в официальном издании «Latvijas Vēstnesis» свидетельствует о том, что на торги выставлена ещё одна квартира в комплексе — площадью 109,2 квадратного метра со стартовой ценой 364 000 евро. Взыскателем и в этом случае является «Luminor Bank». Аукцион завершится 25 июня в 13:00.

Ранее сообщалось, что «SPI RE Holding S.a.r.l.» инвестировала в проект «Zunda Towers» около 280 миллионов евро. Теперь вынуждена продавать квартиры, чтобы расплатиться с долгами.

Высотные здания «Zunda Towers» были введены в эксплуатацию в январе 2020 года. Девелопером проекта является компания «Towers Construction Management», косвенно принадлежащая предпринимателю российского происхождения Юрию Шефлеру.

Основной бизнес Шефлера связан с производством и дистрибуцией алкогольных напитков.