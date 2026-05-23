Количество разрешений на работу для граждан третьих стран в Латвии за десять лет выросло почти в семь раз. При этом чаще всего в страну приезжают не высококвалифицированные специалисты, а водители, строители и подсобные рабочие.

Латвийские предприятия всё активнее привлекают работников из стран за пределами Евросоюза. Если десять лет назад гражданам третьих стран выдали около 3500 разрешений на трудоустройство, то в 2025 году — уже почти 23 тысячи, сообщает Латвийское радио.

Главной причиной такого роста власти называют демографический спад и нехватку рабочей силы.

По словам директора департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Иманта Липскиса, число занятых жителей Латвии продолжит сокращаться и в ближайшие годы. Дополнительным фактором становится рост зарплат в стране, который делает Латвию более привлекательной для иностранцев. Однако на практике чаще всего работодатели ищут именно низкоквалифицированных сотрудников.

«Доминируют подсобные рабочие, водители грузовиков и строители. Это три самые востребованные профессии», — отметил Липскис.

Среди востребованных специальностей также — бетонщики, повара и работники производственных цехов. Больше всего работников приезжают из Узбекистана, Беларуси, Индии, Таджикистана и Украины. Крупнейшей отраслью, где работают приезжие, остается транспорт.

На втором месте — агентства по поиску и аренде рабочей силы. Фактически такие компании оформляют иностранцев как своих сотрудников, а затем направляют их работать к другим работодателям.

«Это посреднические агентства, которые привлекают граждан третьих стран и затем “сдают” их латвийским работодателям», — пояснил Липскис.

С прошлого года работодатели обязаны получать заключение Государственного агентства занятости перед привлечением иностранцев. Формально компании должны сначала оценить возможность найти местных работников. Но статистика показывает, что в 80% случаев агентство всё же выдает положительное заключение. Лишь примерно в каждом десятом случае удается найти местных кандидатов.

Власти признают, что полностью отказаться от трудовой миграции Латвия уже не может. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш прямо заявил, что проблема нехватки рабочей силы становится критической.

«Честный ответ заключается в том, что без миграции мы не сможем», — подчеркнул он.

При этом государство пытается одновременно развивать привлечение квалифицированных специалистов и сокращать бюрократию. Однако, по словам представителей министерств, сами предприниматели нередко обходят сложные требования.

«Им проще написать, что они ищут низкоквалифицированного работника, а потом уже на месте договориться — например, если нужен сварщик или водитель», — отметил Салминьш.

Отдельной проблемой становится так называемое командирование работников внутри ЕС. Разрешение на работу оформляется, например, в Латвии, а затем человека отправляют работать в другую европейскую страну. В результате латвийские учреждения фактически помогают обеспечивать рабочей силой другие государства.

В то же время и в саму Латвию работников направляют через агентства из Польши, Литвы и Болгарии. Чаще всего они заняты в строительстве, промышленности и крупных энергетических проектах — например, при строительстве солнечных и ветряных парков.

Власти признают: конкуренция за рабочую силу между странами ЕС будет только усиливаться.