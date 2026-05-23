После серии инцидентов с дронами в Латвии всё чаще звучит вопрос: кто компенсирует ущерб, если беспилотник повредит жильё или имущество. Как выяснила передача «4-я студия» Латвийского телевидения, чёткого и гарантированного механизма выплат сейчас фактически нет.

На фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в Латгале жители всё чаще задаются вопросом — что делать, если дрон повредит дом, машину или другое имущество.

Особенно остро эта тема зазвучала после взрыва беспилотника 7 мая на территории нефтебазы в Резекне. Если посмотреть на карту города, место происшествия находится недалеко от жилых районов и центра.

Как сообщает передача «4-я студия» Латвийского телевидения, в Министерстве финансов подтвердили: подобные случаи сейчас не подпадают под стандартный механизм компенсации ущерба.

Представитель министерства Алексис Яроцкис пояснил, что человек прежде всего должен сообщить о происшествии оперативным службам и обратиться в своё самоуправление. После этого муниципалитет может провести первичную оценку ситуации и при необходимости оказать срочную помощь. Однако если ущерб окажется серьёзным или инцидент будет связан с вопросами национальной безопасности, дальнейшее рассмотрение уже может перейти на государственный уровень.

«Предоставление компенсации в таких случаях не является автоматическим и может потребовать отдельного решения правительства», — подчеркнули в Министерстве финансов.

Это означает, что даже в случае серьёзного ущерба жителям никто заранее не гарантирует выплат.

Похожая ситуация и на уровне самоуправлений. Теоретически муниципалитеты могут помочь пострадавшим, однако закон не обязывает их выплачивать компенсации в подобных случаях.

Отдельной проблемой остаётся страхование.

Глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин объяснил, что стандартные страховые полисы не покрывают ущерб от военных дронов. По его словам, если на дом упадёт обычной гражданский дрон, страховка, скорее всего, сработает. Но если речь идёт о военном беспилотнике — независимо от того, украинский он, российский или любой другой — компенсация не предусмотрена.

«Это стандарт практически во всём мире: страховка не работает, если это война или события, подобные войне», — отметил Абашин.

Он добавил, что страхование военных рисков существует, но в основном доступно только крупным компаниям и предприятиям. Для обычных жителей такие полисы практически недоступны.

На фоне войны России против Украины и всё более частых инцидентов с беспилотниками у границ вопрос защиты имущества постепенно перестаёт быть теоретическим и становится реальной проблемой для жителей приграничных регионов.

Сейчас в Латвии продолжаются дискуссии о том, как государству реагировать на подобные угрозы — не только с точки зрения безопасности, но и возможной помощи людям в случае ущерба.