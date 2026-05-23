С наступлением сезона рыбалки полиция Адажского края усилила патрулирование озера Балтэзерс. Правоохранители ищут незаконные сети и морды, которые браконьеры прячут под водой, у пирсов и даже привязывают к деревьям.

С приходом теплой погоды муниципальная полиция Адажского края все чаще выходит на патрулирование озер и рек в поисках браконьерских снастей.

Вместе с полицейскими на озеро Балтэзерс отправилась и съемочная группа Degpunktā (TV3).

Главная цель рейдов — обнаружение незаконно установленных сетей и морд (снасти-ловушки), которые наносят ущерб рыбным ресурсам.

По словам правоохранителей, браконьеры становятся все более изобретательными и используют разные способы маскировки снастей.

«Есть разные методы — погружение под воду, оставляют поплавок на поверхности и привязывают к пирсам, столбам, деревьям», — рассказала старший инспектор муниципальной полиции Адажского края Сандра Белякова.

Для поисков полицейские используют не только моторную лодку, но и специальное оборудование. На борту установлен эхолот, который помогает обнаруживать предметы под водой, а также металлический крюк для поиска сетей на дне.

«Он идет по дну и вытаскивает всё наружу», — объяснила Белякова.

Во время рейда в пятницу нарушителей обнаружить не удалось, однако уже в понедельник возле пирса одного из частных домов полицейские нашли морду с плотвой и окунем.

По словам инспекторов, особенно часто незаконные снасти появляются именно в начале активного рыболовного сезона. Правоохранители отмечают, что за годы работы научились замечать признаки спрятанных сетей буквально издалека.

Если владельца снастей поймать на месте, ему грозит серьезный штраф. Как пояснил старший инспектор муниципальной полиции Адажского края Оскар Берзиньш, штраф за нарушение правил рыболовства может достигать 350 евро.

Дополнительно нарушителям приходится компенсировать ущерб за незаконно выловленную рыбу. Например, за каждую вимбу сверх разрешенного количества предусмотрена отдельная компенсация — более 29 евро за рыбу. За более ценную рыбу, такую как лосось, суммы значительно выше.

Правоохранители напоминают, что установка сетей и морд считается промышленным рыболовством и для частных лиц запрещена.

На фоне начала активного летнего сезона полиция планирует продолжать регулярные проверки на водоемах — как днем, так и ночью.

«Мы всегда можем появиться на воде», — предупреждают инспекторы.

Жителям советуют заранее проверять правила рыбалки для конкретного водоема на сайте manacope.lv, чтобы избежать штрафов и конфликтов с правоохранителями.

С началом летнего сезона борьба с браконьерством на латвийских водоемах снова становится одной из постоянных задач полиции и инспекторов по охране природы.