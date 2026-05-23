Сегодня в Старой Риге пройдёт открытое мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании. Горожанам и туристам покажут военную технику, расскажут о службе испанских военных в Латвии и предложат попробовать паэлью.

В субботу участок улицы Калькю в Старой Риге превратится в площадку испанского военного праздника. Мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании, пройдёт с 10:00 до 14:00 между набережной 11 Ноября и Ратушной площадью.

Жители и гости столицы смогут увидеть образцы военной техники, пообщаться с представителями испанского контингента и попробовать одно из самых известных блюд испанской кухни — паэлью.

В посольстве Испании отмечают, что День вооружённых сил в стране традиционно отмечают в субботу, ближайшую к 30 мая. Главная цель — показать обществу повседневную работу армии и её участие в международных миссиях.

Для Латвии этот праздник имеет и отдельный контекст. Испанские военные находятся в стране уже девять лет в рамках расширенного присутствия НАТО.

За это время численность испанского контингента выросла почти вдвое — с примерно 350 до более чем 600 военнослужащих. Сейчас это одна из крупнейших групп союзных сил в Латвии.

Важно и то, что раньше такие мероприятия проходили в основном на военной базе или рядом с ней. В этом году праздник впервые решили провести в центре Риги и сделать открытым для широкой публики.

Это означает, что мероприятие рассчитано не только на военных и официальных гостей, но и на обычных жителей города, которые смогут ближе познакомиться с союзниками Латвии по НАТО.

Посол Испании в Латвии Мануэль Алама Оренес поблагодарил латвийскую сторону за сотрудничество и тёплый приём испанских военных на протяжении всех этих лет.

По его словам, Испания считает большой честью службу вместе с латвийскими военными, а само мероприятие задумано как знак благодарности за поддержку и дружбу.

Праздник завершится днём, но движение и повышенное число людей в Старой Риге могут сохраняться дольше обычного.