Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Старой Риге покажут военную технику Испании и угостят паэльей 1 320

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Испанские военные в Старой Риге
ФОТО: LETA

Сегодня в Старой Риге пройдёт открытое мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании. Горожанам и туристам покажут военную технику, расскажут о службе испанских военных в Латвии и предложат попробовать паэлью.

В субботу участок улицы Калькю в Старой Риге превратится в площадку испанского военного праздника. Мероприятие, посвящённое Дню вооружённых сил Испании, пройдёт с 10:00 до 14:00 между набережной 11 Ноября и Ратушной площадью.

Жители и гости столицы смогут увидеть образцы военной техники, пообщаться с представителями испанского контингента и попробовать одно из самых известных блюд испанской кухни — паэлью.

В посольстве Испании отмечают, что День вооружённых сил в стране традиционно отмечают в субботу, ближайшую к 30 мая. Главная цель — показать обществу повседневную работу армии и её участие в международных миссиях.

Для Латвии этот праздник имеет и отдельный контекст. Испанские военные находятся в стране уже девять лет в рамках расширенного присутствия НАТО.

За это время численность испанского контингента выросла почти вдвое — с примерно 350 до более чем 600 военнослужащих. Сейчас это одна из крупнейших групп союзных сил в Латвии.

Важно и то, что раньше такие мероприятия проходили в основном на военной базе или рядом с ней. В этом году праздник впервые решили провести в центре Риги и сделать открытым для широкой публики.

Это означает, что мероприятие рассчитано не только на военных и официальных гостей, но и на обычных жителей города, которые смогут ближе познакомиться с союзниками Латвии по НАТО.

Посол Испании в Латвии Мануэль Алама Оренес поблагодарил латвийскую сторону за сотрудничество и тёплый приём испанских военных на протяжении всех этих лет.

По его словам, Испания считает большой честью службу вместе с латвийскими военными, а само мероприятие задумано как знак благодарности за поддержку и дружбу.

Праздник завершится днём, но движение и повышенное число людей в Старой Риге могут сохраняться дольше обычного.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заправочная станция
Изображение к статье: Святой Симон
Изображение к статье: Банкомат
Изображение к статье: Дроны снова прилетели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожар в Резекне
ЧП и криминал
Изображение к статье: 7 ключевых факторов для выбора спортивной секции для ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!
Изображение к статье: Полицейские патрулируют озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Сгоревший Maserati
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филипп Бунцис
Спорт
3
Изображение к статье: Пожар в Резекне
ЧП и криминал
Изображение к статье: 7 ключевых факторов для выбора спортивной секции для ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео