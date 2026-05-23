Дым, пламя и выбитые стекла: в рижском дворе Maserati выгорел почти дотла

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сгоревший Maserati
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Ильгюциемс вечером загорелся внедорожник Maserati, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Жители заметили дым из автомобиля, а пожарным пришлось почти полтора часа бороться с огнем.

В Ильгюциемсе во дворе жилого дома на улице Спилвес загорелся автомобиль Maserati. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам жителей дома, сначала из припаркованной машины пошел дым, а затем вспыхнул пожар.

Сгоревший внедорожник после тушения остался стоять под кустом сирени с выбитыми стеклами и полностью выгоревшим салоном. Другие автомобили, находившиеся рядом, к счастью, не пострадали.

Жители четырнадцатиэтажного дома рассказали, что на место быстро прибыли пожарные и полиция.

«Произошло короткое замыкание или что-то подобное. Они вызвали полицию и пожарных, и те всё потушили», — рассказала местная жительница.

По ее словам, работы на месте происшествия продолжались примерно полтора часа. Во время тушения спасателям пришлось выбивать стекла автомобиля, чтобы получить доступ к очагу возгорания и залить огонь водой.

Жители дома считают, что речь, скорее всего, идет не о поджоге, а о технической неисправности.

«Я очень сомневаюсь, что это был поджог, потому что горело изнутри», — отметила одна из очевидцев.

Тем не менее полиция начала уголовный процесс и выясняет точные причины происшествия.

Пожары автомобилей в Латвии происходят регулярно — спасатели выезжают на подобные вызовы практически ежедневно.

Причинами возгораний чаще всего становятся технические неисправности, короткие замыкания, проблемы с электропроводкой или топливной системой.

Особенно быстро огонь распространяется в современных автомобилях с большим количеством пластиковых деталей и электроники.

В случае с Maserati ущерб для владельца может оказаться значительным, если автомобиль не был застрахован по КАСКО.

Пожар в Ильгюциемсе вновь показал, насколько быстро даже дорогой автомобиль может превратиться в груду обгоревшего металла — прямо во дворе жилого дома.

#пожар #происшествие #страхование #Латвия #безопасность #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
