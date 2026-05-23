В рижском микрорайоне Ильгюциемс вечером загорелся внедорожник Maserati, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Жители заметили дым из автомобиля, а пожарным пришлось почти полтора часа бороться с огнем.

В Ильгюциемсе во дворе жилого дома на улице Спилвес загорелся автомобиль Maserati. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам жителей дома, сначала из припаркованной машины пошел дым, а затем вспыхнул пожар.

Сгоревший внедорожник после тушения остался стоять под кустом сирени с выбитыми стеклами и полностью выгоревшим салоном. Другие автомобили, находившиеся рядом, к счастью, не пострадали.

Жители четырнадцатиэтажного дома рассказали, что на место быстро прибыли пожарные и полиция.

«Произошло короткое замыкание или что-то подобное. Они вызвали полицию и пожарных, и те всё потушили», — рассказала местная жительница.

По ее словам, работы на месте происшествия продолжались примерно полтора часа. Во время тушения спасателям пришлось выбивать стекла автомобиля, чтобы получить доступ к очагу возгорания и залить огонь водой.

Жители дома считают, что речь, скорее всего, идет не о поджоге, а о технической неисправности.

«Я очень сомневаюсь, что это был поджог, потому что горело изнутри», — отметила одна из очевидцев.

Тем не менее полиция начала уголовный процесс и выясняет точные причины происшествия.

