Начинается астрологический сезон Близнецов — период интеллектуальной активности, общения и новых возможностей. Пять знаков Зодиака почувствуют прилив энергии и удачу во всех сферах жизни.

Это хорошее время, чтобы проявлять разные стороны своей личности и пробовать что-то новое и нестандартное.

С 21 мая по 20 июня 2026 года начинается сезон Близнецов, который сделает жизнь пяти знаков Зодиака заметно легче, пишет YourTango.

В течение этого периода мы начинаем смотреть на происходящее под другим углом, ведь этот астрологический месяц связан с интеллектуальной активностью, общением, свободой и готовностью к переменам.

Пока Солнце находится в Близнецах, внимание людей больше направлено на взаимодействие с другими и все формы коммуникации. Воздушная энергия усиливает поток мыслей, из-за чего идеи могут появляться очень быстро и даже казаться непрерывными. В этот период может ощущаться, что внимание распределяется между разными сферами жизни, а любопытство усиливается на многих уровнях.

Это хорошее время, чтобы проявлять разные стороны своей личности и пробовать что-то новое и нестандартное. Скучать не придётся, особенно с учётом влияния Урана в Близнецах, который усиливает неожиданные перемены. Общение и способы взаимодействия с людьми становятся особенно важными.

Иногда такая энергия может ощущаться нестабильной и беспокойной, но именно эти знаки зодиака лучше всего справляются с быстрым ритмом.

Близнецы

Солнце в вашем знаке в этот период приносит обновление и ощущение перезагрузки. Когда Солнце проходит через ваш знак, вы чувствуете себя более уверенно и естественно — это ваш сезон, с днём рождения!

Меркурий остаётся в вашем знаке до 1 июня, усиливая общительность, любознательность и активные контакты с окружающими. Параллельно Венера поддерживает финансовую сферу, находясь в Раке до 18 июня, открывая новые возможности для заработка или приятных приобретений.

Когда Венера соединяется с Юпитером, усиливается ощущение изобилия и удачных шансов в материальных вопросах. Позже, с переходом Венеры во Льва 19 июня, акцент смещается на общение, короткие поездки и взаимодействие с близким окружением.

Марс в Тельце добавляет интенсивности, но также требует периодов уединения и переосмысления. Полнолуние 31 мая усиливает внимание к отношениям, а новолуние 15 июня становится личной точкой перезапуска и нового жизненного цикла.

Рак

В этот сезон Юпитер находится в вашем знаке, что происходит раз в 12 лет, и усиливает ощущение удачи и расширения возможностей. Венера также проходит по Раку до 13 июня, создавая благоприятный период для личного роста и привлекательности.

В это время вы легче привлекаете людей и возможности, а уверенность в себе заметно усиливается. С 1 июня, когда Меркурий соединяется с Юпитером и Венерой в вашем знаке, внимание окружающих ещё больше концентрируется на вас.

Марс в Тельце активирует сферу дружбы и социальных связей, помогая расширять круг общения. Полнолуние 31 мая затрагивает тему работы и здоровья, побуждая к пересмотру режима и привычек. Новолуние 15 июня помогает освободиться от лишнего и восстановить внутренний баланс.

Телец

Для Тельцов этот сезон Близнецов становится периодом значительного улучшения ситуации. Юпитер в Раке помогает развивать идеи и выстраивать чёткие планы, а коммуникация становится более ясной и продуктивной.

С 19 мая Венера усиливает эти процессы, создавая благоприятные условия для общения, поездок и обмена идеями. Марс в вашем знаке с 18 мая запускает новый цикл активности, добавляя решительности и энергии.

Меркурий в Близнецах усиливает финансовые и семейные темы, делая разговоры о деньгах более частыми. Полнолуние 31 мая акцентирует внимание на финансах и личных отношениях, а новолуние 15 июня открывает новый этап в материальной сфере.

Рыбы

Юпитер продолжает движение по вашему дому радости и творчества, усиливая ощущение лёгкости и вдохновения. Венера усиливает эту энергию, делая период более приятным и эмоционально насыщенным.

Это время благоприятно для общения, новых знакомств и укрепления отношений. Сильная планетарная активность в этом секторе усиливает романтические и творческие проявления.

При этом Солнце в Близнецах активирует сферу дома и семьи, усиливая желание больше времени проводить с близкими и создавать уют.

Дева

Для Дев этот сезон Близнецов становится особенно важным в карьерной сфере, так как Солнце освещает ваш 10-й дом достижений и признания. В этот период усиливаются возможности для роста и новых проектов.

Юпитер, Венера и Меркурий активируют сферу дружбы и социальных контактов, делая месяц особенно удачным для общения и новых знакомств. Марс усиливает тягу к обучению, поездкам и расширению кругозора.

Полнолуние 31 мая активирует домашнюю сферу, а новолуние 15 июня открывает новые карьерные возможности. В целом период приносит облегчение и позволяет выйти из состояния перегрузки последних месяцев.

Сезон Близнецов с 21 мая по 20 июня 2026 года принесёт многим знакам Зодиака энергию для новых начинаний, общение и интеллектуальную активность. Для Близнецов, Рака, Тельца, Рыб и Дев это время благоприятно для личного роста, укрепления отношений, финансовых возможностей и профессиональных достижений. Активная энергия месяца позволит справляться с быстрым ритмом жизни и открывать новые горизонты во всех сферах.