Даже республиканцы давят на Пентагон: помощь Украине и Балтии застряла в США

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Коллаж: Пентагон, флаги США и стран Балтии, военная техника НАТО

Группа сенаторов США от обеих партий потребовала от главы Пентагона Пита Хегсета ускорить выделение военной помощи Украине и странам Балтии. В Конгрессе обеспокоены тем, что утверждённые сотни миллионов долларов до сих пор не дошли до адресатов.

Американские сенаторы-демократы и республиканцы направили письмо министру обороны США Питу Хегсету с требованием объяснить задержку военной помощи Украине и странам Балтии на общую сумму 600 миллионов долларов.

Речь идёт о 400 миллионах долларов для Украины и ещё 200 миллионах долларов на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы. Эти средства Конгресс утвердил ещё в прошлом году, однако их распределение затянулось.

В последние недели напряжение между Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа усиливается. Причём обеспокоенность выражают не только демократы, но и часть республиканцев, которые опасаются ослабления поддержки европейских союзников.

Авторами письма стали сенатор-демократ Дик Дурбин и сенатор-республиканец Чак Грассли. В обращении они подчёркивают, что Украина продолжает отражать российское вторжение и нуждается в стабильной поддержке США.

«Любая дальнейшая задержка (…) ставит под угрозу нашу способность должным образом сдерживать Россию», — говорится в письме сенаторов. Особое беспокойство у них вызывают сообщения о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.

Более трёх недель назад Хегсет заявлял в Конгрессе, что финансирование Украины уже «разблокировано» и Пентагон вскоре представит план расходов. Однако, как утверждают законодатели, обещанный документ так и не был передан к обозначенному сроку — 15 мая.

Для стран Балтии ситуация особенно чувствительна на фоне продолжающейся войны России против Украины и дискуссий о долгосрочном присутствии американских сил в регионе.

Важно и то, что речь идёт не о новом пакете помощи, а о средствах, которые уже были утверждены Конгрессом. Поэтому нынешний спор касается скорее исполнения решений, чем самого финансирования.

В декабре прошлого года Конгресс США также закрепил на законодательном уровне Балтийскую инициативу безопасности. Она предусматривает дальнейшее финансирование развития оборонных возможностей Латвии, Литвы и Эстонии.

Сейчас внимание сосредоточено на том, насколько быстро Пентагон сможет снять задержки и подтвердить дальнейшие планы военной поддержки союзников.

#США #Украина #пентагон #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
