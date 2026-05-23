Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге почти шесть часов тушили горящие литиевые батареи 0 401

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огонь и опасность батарей

Иллюстрация: BB.lv/AI.

В Риге вечером в пятницу произошёл пожар повышенной опасности — загорелись контейнеры с литиевыми батареями. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось более пяти часов.

Пожар повышенной опасности произошёл вечером на улице Уриекстес в Риге, где загорелись контейнеры с литиевыми батареями.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов поступил в 18:23. На месте спасатели обнаружили, что в двух контейнерах горят литиевые батареи на площади 53 квадратных метра.

Из-за специфики таких пожаров к работам привлекли и Государственную службу окружающей среды.

Литиевые батареи считаются особенно опасными при возгорании, поскольку могут выделять токсичные вещества и повторно воспламеняться даже после тушения. Именно поэтому подобные пожары часто требуют длительной работы спасателей и дополнительного контроля.

Работы на месте завершились только в 23:54 — почти через шесть часов после вызова.

Для жителей города такие инциденты становятся всё более актуальными на фоне роста числа аккумуляторов и устройств с литиевыми батареями — от самокатов и электроинструментов до бытовой техники.

Помимо этого пожара, за последние сутки спасатели выезжали и на другие вызовы. Горели заброшенный жилой дом, хозяйственная постройка, сарай, бытовые вещи в доме, мусор, бумага под навесом и два садовых домика. В одном случае причиной вызова стала оставленная без присмотра еда на включённой плите.

Всего за сутки ГПСС получила 33 вызова: восемь были связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, ещё шесть оказались ложными.

×
Читайте нас также:
#пожар #Рига #экология #безопасность #технологии #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Метеозонд с грузом
Изображение к статье: Дорога.
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
Изображение к статье: Электронный браслет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Девушка в магазинею
Люблю!
Изображение к статье: Полицейские проверяют водителей электросамокатов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Взрыв в воде
ЧП и криминал
Изображение к статье: Удар по Новороссийску
В мире
Изображение к статье: Девушка ест творог.
Люблю!
Изображение к статье: Семейная пара.
Люблю!
1
Изображение к статье: Девушка в магазинею
Люблю!
Изображение к статье: Полицейские проверяют водителей электросамокатов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Взрыв в воде
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео