В Риге вечером в пятницу произошёл пожар повышенной опасности — загорелись контейнеры с литиевыми батареями. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось более пяти часов.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов поступил в 18:23. На месте спасатели обнаружили, что в двух контейнерах горят литиевые батареи на площади 53 квадратных метра.

Из-за специфики таких пожаров к работам привлекли и Государственную службу окружающей среды.

Литиевые батареи считаются особенно опасными при возгорании, поскольку могут выделять токсичные вещества и повторно воспламеняться даже после тушения. Именно поэтому подобные пожары часто требуют длительной работы спасателей и дополнительного контроля.

Работы на месте завершились только в 23:54 — почти через шесть часов после вызова.

Для жителей города такие инциденты становятся всё более актуальными на фоне роста числа аккумуляторов и устройств с литиевыми батареями — от самокатов и электроинструментов до бытовой техники.

Помимо этого пожара, за последние сутки спасатели выезжали и на другие вызовы. Горели заброшенный жилой дом, хозяйственная постройка, сарай, бытовые вещи в доме, мусор, бумага под навесом и два садовых домика. В одном случае причиной вызова стала оставленная без присмотра еда на включённой плите.

Всего за сутки ГПСС получила 33 вызова: восемь были связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, ещё шесть оказались ложными.