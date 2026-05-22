В раскаленном от жары автомобиле погиб двухлетний ребенок - отец забыл отвезти девочку в детский сад

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ФОТО: LETA

Трагедия произошла в испанской Галисии: двухлетний ребёнок несколько часов провёл в закрытом автомобиле на жаре после того, как отец по ошибке уехал на работу, забыв отвезти дочь в детский сад.

Двухлетняя девочка на северо-западе Испании умерла от жары после того, как её случайно оставили в машине отца. Сегодня в Галисии температура достигала около 26 градусов, однако местами было значительно жарче, сообщает NOS.

По данным местных СМИ, сначала мужчина отвёз старшего ребёнка в школу. Затем он собирался отвезти младшую дочь в детсад, но отвлёкся на телефонный разговор. Вместо детского сада он поехал на работу и оставил ребёнка в машине.

Тревогу подняла мать девочки, когда днём пришла за ребёнком в детский сад и узнала, что утром девочку туда не привозили. Были вызваны экстренные службы. Девочку, погибшую от жары, доставили в больницу. Врачи пытались реанимировать её в течение 20 минут, после чего была официально констатирована смерть. Причинами смерти названы сильное обезвоживание и тепловой удар.

Полиция начала расследование, семье девочки оказывается психологическая помощь. В городе Брион объявили двухдневный траур и призвали жителей почтить память ребёнка минутой молчания.

Дети перегреваются быстрее

В жаркую погоду температура внутри автомобиля может стремительно повышаться. Особенно это опасно для детей: ребёнок перегревается в три–пять раз быстрее взрослого. По данным организации Kids and Car Safety, в США ежегодно около 40 детей погибают в раскалённых автомобилях — в среднем один ребёнок каждые девять дней. 86% погибших детей были младше трёх лет.

Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего, которое, по предварительным данным, стало следствием роковой невнимательности.

#трагедия #безопасность #семья #жара #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
