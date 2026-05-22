Что нам сулит прогноз погоды на сегодня? 0 148

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
LETA
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета

В пятницу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможен сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

На большей части Курземе осадков не ожидается. Сквозь облака будет выглядывать солнце, наиболее пасмурно будет на севере Видземе.

Ветер прогнозируется западный от слабого до умеренного, во время ливней местами порывы ветра достигнут скорости 14 метров в секунду.

Воздух прогреется до +16...+19 градусов, местами на побережье и в Видземе - до +12...+15 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Слабый или умеренный западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха поднимется до +17 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
