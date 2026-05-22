Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лето в «Дзинтари»: россыпь звезд и море сюрпризов 0 262

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дзинтари» ждет зрителей.

«Дзинтари» ждет зрителей.

Предстоящий летний сезон в концертном зале «Дзинтари» обещает быть во всех отношениях блестящим.

Нынешний сезон для концертного зала «Дзинтари» – юбилейный: в этом году ему исполняется 90 лет. И, если судить по тому, что было заявлено на недавней пресс-конференции, здесь и впрямь будет жарко независимо от погоды — от выступлений, от невероятных эмоций, которые подарят зрителям артисты самых разных жанров и, конечно же, от бурных аплодисментов. Однако обо всем по порядку.

После краткого выступления мэра Юрмалы Яниса Лединьша, член правления концертного зала «Дзинтари» Ивета Григуле-Петерсе представила артистов и продюсеров — благодаря которым гости Юрмалы смогут наслаждаться замечательными концертами. Какому бы жанру вы ни отдавали бы предпочтение — опера, балет, эстрадная или симфоническая музыка, выступления юмористов и т. д. - в КЗ «Дзинтари» в этом сезоне будет практически все!

Как и прежде, зрители смогут посетить уже знакомые и полюбившиеся мероприятия — Юрмальский Фестиваль, ХХVI Международный фестиваль балета «Вaleta zvaigznes Jūrmala», «Rendezvous — приглашает Лайма Вайкуле», GALA-GALANTE (приглашает Инесса Галанте) и многие другие.

Также в рамках как этих, так и других концертов на сцену «Дзинтари» выйдут и знакомые исполнители, и те, чье искусство для местной публики станет настоящим открытием. Таким, к примеру, станет выступление театра «TEATRO DELUSIO» из Германии — уникальное остроумное шоу для всей семьи, где артисты без единого слова способны так шутить, создавать такие яркие образы и атмосферу, что хорошее настроение сохранится надолго и после концерта. Причем, по словам продюссера Дианы Галанте, организаторы решили сделать поход на этот концерт максимально — насколько возможно — выгодным: купив один билет, второй вы получите бесплатно…

И кстати о бесплатном: в нынешнем сезоне будет несколько концертов, куда вход будет абсолютно свободным. Так, 11 июня можно будет посетить бесплатный концерт школьных хоров «Tik dzintars vien», 21 июня — предпраздничное мероприятие «Līgo saule, Līgo jūra», 12 июля в 4:30 утра — «Концерт на рассвете»...

Любители оперного искусства смогут посетить отборочные туры Международного конкурса молодых оперных солистов имени Ганса Габора «Бельведер» в Малом зале КЗ «Дзинтари»: с 2 по 5 июня вход будет тоже свободным, билеты будут продаваться только на финал 7 июня.

Вот уже совсем скоро, 29 мая, КЗ «Дзинтари» ознаменует открытие сезона грандиозным концертом, в котором примут участие два хора — AVE SOL и Choir Kamēr…, оркестр под управлением дирижера Айвиса Гретера, а также солисты - Кристине Баланас (скрипка), Маргарита Баланас (виолончель), Илзе Гревеле-Скарайне (сопрано) и Рихард Миллерс (баритон). В программе прозвучат произведения Иоганна Брамса, Петериса Барисона и Екаба Янчевскиса. Ну а дальше — следим за афишей!

×
Читайте нас также:
#Юрмала #артисты #культура #музыка #сезон #концерты
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Екатерина Волкова.
Изображение к статье: Карл III оказался живее всех живых.
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Дорога.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!
Изображение к статье: Рундальский дворец
Культура &
Изображение к статье: Так ситуацию на границе Латвии видит искусственный интеллект.
Наша Латвия
Изображение к статье: Грузовые тягачи на стоянке
В мире
Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Дорога.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео