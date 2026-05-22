Нынешний сезон для концертного зала «Дзинтари» – юбилейный: в этом году ему исполняется 90 лет. И, если судить по тому, что было заявлено на недавней пресс-конференции, здесь и впрямь будет жарко независимо от погоды — от выступлений, от невероятных эмоций, которые подарят зрителям артисты самых разных жанров и, конечно же, от бурных аплодисментов. Однако обо всем по порядку.

После краткого выступления мэра Юрмалы Яниса Лединьша, член правления концертного зала «Дзинтари» Ивета Григуле-Петерсе представила артистов и продюсеров — благодаря которым гости Юрмалы смогут наслаждаться замечательными концертами. Какому бы жанру вы ни отдавали бы предпочтение — опера, балет, эстрадная или симфоническая музыка, выступления юмористов и т. д. - в КЗ «Дзинтари» в этом сезоне будет практически все!

Как и прежде, зрители смогут посетить уже знакомые и полюбившиеся мероприятия — Юрмальский Фестиваль, ХХVI Международный фестиваль балета «Вaleta zvaigznes Jūrmala», «Rendezvous — приглашает Лайма Вайкуле», GALA-GALANTE (приглашает Инесса Галанте) и многие другие.

Также в рамках как этих, так и других концертов на сцену «Дзинтари» выйдут и знакомые исполнители, и те, чье искусство для местной публики станет настоящим открытием. Таким, к примеру, станет выступление театра «TEATRO DELUSIO» из Германии — уникальное остроумное шоу для всей семьи, где артисты без единого слова способны так шутить, создавать такие яркие образы и атмосферу, что хорошее настроение сохранится надолго и после концерта. Причем, по словам продюссера Дианы Галанте, организаторы решили сделать поход на этот концерт максимально — насколько возможно — выгодным: купив один билет, второй вы получите бесплатно…

И кстати о бесплатном: в нынешнем сезоне будет несколько концертов, куда вход будет абсолютно свободным. Так, 11 июня можно будет посетить бесплатный концерт школьных хоров «Tik dzintars vien», 21 июня — предпраздничное мероприятие «Līgo saule, Līgo jūra», 12 июля в 4:30 утра — «Концерт на рассвете»...

Любители оперного искусства смогут посетить отборочные туры Международного конкурса молодых оперных солистов имени Ганса Габора «Бельведер» в Малом зале КЗ «Дзинтари»: с 2 по 5 июня вход будет тоже свободным, билеты будут продаваться только на финал 7 июня.

Вот уже совсем скоро, 29 мая, КЗ «Дзинтари» ознаменует открытие сезона грандиозным концертом, в котором примут участие два хора — AVE SOL и Choir Kamēr…, оркестр под управлением дирижера Айвиса Гретера, а также солисты - Кристине Баланас (скрипка), Маргарита Баланас (виолончель), Илзе Гревеле-Скарайне (сопрано) и Рихард Миллерс (баритон). В программе прозвучат произведения Иоганна Брамса, Петериса Барисона и Екаба Янчевскиса. Ну а дальше — следим за афишей!