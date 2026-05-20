Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью

Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью

Сын покойного актера Игоря Золотовицкого Алексей растрогал зрителей эмоциональной речью во время вручения награды за роль цыганского барона в сериале "Улица Шекспира". Он признался, что семье до сих пор тяжело получать премии вместо отца, который скончался в январе 2026 года после борьбы с раком желудка.

«Спасибо большое, я сын этого актера. Сейчас странно себя чувствую, потому что мы ходим получаем папины премии. Вообще можно было бы, мне кажется, написать научную работу "Образ цыганского народа в ролях Игоря Золотовицкого". Чтобы вы понимали, у нас на даче в беседке стоит не семейная фотография, а фотография папы в костюме цыгана с какими-то актерами, которые играли его детей. Но на самом деле, спасибо всем создателям этого фильма. Спасибо, что вы помните о папе. Ему действительно было важно и внимание коллег, и как он выглядит в кино. Вот 13-ю премию получил папа», – произнес речь Алексей Золотовицкий.

Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.

По мнению редакции, такие моменты напоминают, насколько важным для актеров остается признание коллег и зрителей. Последняя роль Игоря Золотовицкого в «Улице Шекспира» стала не только заметной работой в его карьере, но и трогательной памятью об артисте для его семьи и поклонников.

Автор - Светлана Тихомирова
