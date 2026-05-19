«Евровидение» в Вене оказалось под волной кибератак — полиция сообщила о 500 инцидентах

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сцена Евровидения-2026
ФОТО: Youtube

Австрийские власти сообщили, что во время проведения «Евровидения» в Вене были зафиксированы около 500 кибератак. По словам полиции, хакеры пытались нарушить работу сайта конкурса и систем безопасности на площадке.

Проведение конкурса «Евровидение» в Вене сопровождалось масштабными кибератаками и усиленными мерами безопасности. Как сообщили австрийские власти, за время конкурса было зарегистрировано около 500 попыток кибервмешательства.

По словам главы федеральной полиции Австрии Михаэля Такача, атаки были направлены как против официального сайта «Евровидения», так и против систем контроля доступа на площадке проведения шоу. Хакеры пытались замедлить работу систем, нарушить их функционирование или полностью вывести из строя. При этом полиция утверждает, что все серьезные попытки саботажа удалось предотвратить.

Подробности о возможных организаторах атак и их мотивах пока не раскрываются.

На фоне растущих угроз организаторы конкурса и власти Австрии заметно усилили безопасность. В течение последней недели «Евровидения» в Вене дежурили около 3500 полицейских. Помощь австрийским силовикам оказывали спецподразделения из немецкой Баварии.

Особое внимание службы безопасности уделяли угрозам со стороны исламских экстремистов и группировок, связанных с Ираном. Кроме того, власти активно отслеживали ситуацию в социальных сетях, где, по словам представителей МВД, наблюдался рост радикализации и поляризации.

Фактически «Евровидение» в последние годы все чаще становится не только музыкальным, но и политически чувствительным событием. Во время конкурса в Вене прошли несколько акций протеста, в основном связанных с участием Израиля. Незадолго до финала полиция задержала 14 пропалестинских активистов в масках, отказавшихся прекратить несанкционированную акцию.

Всего за время проведения конкурса были задержаны 16 человек. Один из них пытался перелезть через ограждение вокруг площадки проведения мероприятия.

Несмотря на напряженную ситуацию, власти заявляют, что конкурс удалось провести без серьезных происшествий.

Победителем нынешнего «Евровидения» стала Болгария.

#Иран #полиция #Израиль #Евровидение #протесты #безопасность #Болгария #социальные сети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
