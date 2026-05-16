Британский актёр Дэвид Бёрк скончался за две недели до своего 92-летия. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Артист получил образование в Королевской академии драматического искусства. Бёрк одинаково успешно играл и на театральных подмостках, и в кино. Он снялся практически во всех самых известных детективных сериалах, снятых за последние полвека на туманном Альбионе.

Известность актёры принесла роль Доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса», затем были такие фильмы, как «Чисто английское убийство», «Пуаро». В картине «Рэйли: Король шпионов» Бёрк сыграл Иосифа Сталина.