Хантавирус можно эффективно уничтожить обычными спиртовыми антисептиками, однако употребление алкоголя не защищает от заражения и может лишь ослабить иммунитет.

Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета Самир Мамедов, объяснив, как правильно проводить дезинфекцию помещений после появления грызунов.

Чаще всего источником инфекции становятся мыши, полёвки и крысы. Сами животные обычно не болеют, но выделяют вирус с мочой, слюной и экскрементами, а человек может заразиться при вдыхании пыли с такими частицами или через повреждённую кожу и слизистые.

По словам специалиста, хантавирус не слишком устойчив к спиртовым составам: чтобы его обезвредить, достаточно концентрации 30–40%, тогда как тому же коронавирусу требуется не менее 70–80% этанола или 75% изопропанола.

«Отдельно стоит сказать о распространённом мифе о защитной роли алкогольных напитков. Некоторые люди ошибочно считают, что употребление алкоголя может предотвратить заражение вирусными инфекциями. Научных доказательств эффективности алкогольных напитков против хантавируса не существует. Более того, злоупотребление алкоголем может ослаблять иммунную систему и ухудшать общее состояние организма. Антисептический эффект спирта проявляется только при правильной наружной обработке поверхностей и кожи», — добавил Мамедов.

При уборке помещений, где могли быть грызуны, инфекционист советует сначала обрабатывать поверхности. Подметать веником или пользоваться пылесосом без предварительной дезинфекции не рекомендуется, поскольку вирусные частицы могут попасть в воздух.

«Наиболее эффективным дезинфицирующим раствором считаются хлорсодержащие средства. Эти растворы способны разрушать оболочку вируса и снижать риск заражения», — заключил эксперт.

Специалисты напоминают: главная защита от хантавируса — это гигиена, правильная дезинфекция и осторожность при уборке помещений, где могли находиться грызуны. Медики советуют не верить опасным мифам о «лечебном» действии алкоголя и при любых подозрениях на контакт с инфекцией обращаться за медицинской помощью, пишет bb.lv. При этом во Всемирной организации здравоохранения подчёркивают, что признаков масштабной вспышки хантавируса в мире сейчас нет.