В больнице Страдиня на специальной церемонии «Гордость Страдиня 2025» сегодня чествовали лучших. В мероприятии участвовал также маэстро Раймондс Паулс, которому в этой больнице была проведена операция на сердце.

Он тёплыми словами вспоминает медсестёр, которые неустанно заботились о нём после операции.

«Это важная профессия. Им можно было бы платить гораздо больше. Когда ты там лежишь, ты только тогда понимаешь эту ценность. Когда к тебе приходят и с тобой разговаривают. Это очень уважаемая профессия», — сказал Паулс в эфире LTV «Дневные новости», добавив, что сейчас пьёт очень много лекарств.

Портал NRA уже сообщал, что в прошлом году его пришлось доставить в больницу Страдиня на Неотложной медицинской помощи, где ему провели операцию.

«Андрейс Эрглис засучил рукава и занялся моими внутренностями», — с юмором сказал Р. Паулс в начале января.