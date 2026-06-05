В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова сегодня особенный день. Старшему сыну звездной пары Артемию исполнилось 11 лет. В честь дня рождения наследника певица поделилась редкими семейными фотографиями и посвятила ему теплые слова в социальных сетях.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже много лет счастливы в браке. Свои отношения музыканты официально зарегистрировали летом 2010 года. За годы совместной жизни супруги дважды стали родителями. Сейчас они воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана.

20 мая свой 44-й день рождения отметила Наталья Подольская, а сегодня, 5 июня, праздник уже в их семье. Старшему сыну пары Артемию исполнилось 11 лет.

По случаю дня рождения сына артистка опубликовала в социальных сетях его портрет и трогательный семейный снимок. В публикации Подольская нежно обратилась к имениннику, отметив не только свою любовь к нему, но и его успехи в учебе.

«Мой старший сын. Мои крылья и сбывшаяся мечта... Ты необыкновенный... Хочу, чтоб ты был самым счастливым на свете, здоровым, реализованным. Горжусь и очень люблю», — написала певица.

Подписчики артистки не остались в стороне и присоединились к поздравлениям. В комментариях Артемия буквально засыпали добрыми пожеланиями и комплиментами.

«Классный пацан, свободный, настоящий», «Такой приятный ребенок», «Он светится добротой», — писали поклонники звездной семьи.

К слову, совсем недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с детьми отдыхали в Таиланде. Во время отпуска семья много путешествовала, знакомилась с местными достопримечательностями и делилась яркими моментами поездки с подписчиками.

Несмотря на плотный гастрольный график и публичность, Наталья Подольская и Владимир Пресняков остаются одной из самых крепких семей российского шоу-бизнеса. Судя по теплым словам певицы, главным поводом для гордости и счастья для нее по-прежнему остаются дети и семейное благополучие.