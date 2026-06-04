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Энола Холмс идет по следу: Netflix разогревает интерес к хитовому сериалу 0 33

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юная барышня умеет замечать мельчайшие детали.

Эти книги переосмысливают классический мир Шерлока Холмса с точки зрения младшей сестры.

Netflix представил первый тизер «Энола Холмс 3». Милли Бобби Браун возвращается к роли юного детектива — и на этот раз ставки выше.

Фильм «Damsel» с ее участием собрал 138 млн просмотров за первые три месяца и вошел в десятку самых популярных проектов сервиса. Таким образом, интерес к новым релизам с ее участием остается стабильно высоким.

Теперь внимание переключается на «Энола Холмс 3». Netflix подтвердил дату выхода — 1 июля 2026 года.

Новый этап для героини

В третьей части Энола сталкивается с личными переменами. Она готовится к свадьбе с Тьюксбери, и действие частично переносится на Мальту.

Однако романтическое настроение быстро сменяется расследованием. Шерлока Холмса похищают, и Энола вновь берет дело в свои руки.

С одной стороны, история сохраняет приключенческий характер. С другой — авторы обещают более мрачный и зрелый тон.

Режиссерское кресло занял Филип Барантини. Он ранее снял мини-сериал «Ado­les­cence», который получил широкое признание на Netflix.

Сценарий снова написал Джек Торн. Он работал над предыдущими частями «Eno­la Holmes» и тем же «Ado­les­cence».

Кто вернется к ролям

Милли Бобби Браун в роли Энолы Холмс;

Луи Партридж в роли Тьюксбери;

Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса;

Химеш Патель в роли доктора Ватсона;

Хелена Бонем Картер в роли Юдории Холмс;

Шэрон Дункан-Брюстер в роли Миры Трой.

Возвращение основного актерского состава сохраняет преемственность франшизы. Франшиза основана на романах Нэнси Спрингер. Эти книги переосмысливают классический мир Шерлока Холмса с точки зрения младшей сестры.

Кроме того, Netflix активно развивает собственные киносерии, чтобы удерживать аудиторию внутри платформы. Поэтому «Eno­la Holmes 3» рассматривают как стратегически важный релиз.

Трейлер уже демонстрирует более напряженную атмосферу. В частности, монтаж подчеркивает опасность и эмоциональную вовлеченность героини.

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