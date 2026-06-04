Эти книги переосмысливают классический мир Шерлока Холмса с точки зрения младшей сестры.
Netflix представил первый тизер «Энола Холмс 3». Милли Бобби Браун возвращается к роли юного детектива — и на этот раз ставки выше.
Фильм «Damsel» с ее участием собрал 138 млн просмотров за первые три месяца и вошел в десятку самых популярных проектов сервиса. Таким образом, интерес к новым релизам с ее участием остается стабильно высоким.
Теперь внимание переключается на «Энола Холмс 3». Netflix подтвердил дату выхода — 1 июля 2026 года.
Новый этап для героини
В третьей части Энола сталкивается с личными переменами. Она готовится к свадьбе с Тьюксбери, и действие частично переносится на Мальту.
Однако романтическое настроение быстро сменяется расследованием. Шерлока Холмса похищают, и Энола вновь берет дело в свои руки.
С одной стороны, история сохраняет приключенческий характер. С другой — авторы обещают более мрачный и зрелый тон.
Режиссерское кресло занял Филип Барантини. Он ранее снял мини-сериал «Adolescence», который получил широкое признание на Netflix.
Сценарий снова написал Джек Торн. Он работал над предыдущими частями «Enola Holmes» и тем же «Adolescence».
Кто вернется к ролям
Милли Бобби Браун в роли Энолы Холмс;
Луи Партридж в роли Тьюксбери;
Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса;
Химеш Патель в роли доктора Ватсона;
Хелена Бонем Картер в роли Юдории Холмс;
Шэрон Дункан-Брюстер в роли Миры Трой.
Возвращение основного актерского состава сохраняет преемственность франшизы. Франшиза основана на романах Нэнси Спрингер. Эти книги переосмысливают классический мир Шерлока Холмса с точки зрения младшей сестры.
Кроме того, Netflix активно развивает собственные киносерии, чтобы удерживать аудиторию внутри платформы. Поэтому «Enola Holmes 3» рассматривают как стратегически важный релиз.
Трейлер уже демонстрирует более напряженную атмосферу. В частности, монтаж подчеркивает опасность и эмоциональную вовлеченность героини.
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