Отказ церкви отпевать самоубийц и совершать о них церковные молитвы нередко вызывает недоумение и споры среди верующих. Священник Дмитрий Шушпанов рассказал, почему в христианской традиции добровольный уход из жизни считается одним из самых тяжких грехов.

Почему Церковь молится за людей, совершавших при жизни тяжёлые грехи, но отказывается отпевать самоубийц? Этот вопрос нередко возникает у верующих.

С такой просьбой к священнику обратилась читательница Марина. Она поинтересовалась, почему самоубийство считается столь тяжким грехом и можно ли молиться за душу человека, добровольно ушедшего из жизни.

На вопрос ответил священник Дмитрий Шушпанов.

По его словам, Церковь не совершает отпевание самоубийц, поскольку человек, сознательно лишивший себя жизни, сам разрывает свою связь с Церковью. Основанием для такой позиции является заповедь «Не убивай», данная ещё в Ветхом Завете.

Священник отметил, что жизнь рассматривается как дар Божий, которым человек не вправе распоряжаться по собственной воле. Поэтому самоубийство, как и убийство другого человека, считается нарушением этой заповеди.

Отец Дмитрий также пояснил, что в христианском понимании любой грех может быть прощён через искреннее покаяние. Однако человек, добровольно уходя из жизни, лишает себя возможности раскаяться.

«Любой грех может быть прощён человеку в силу его раскаяния. Но, убив себя, он перекрывает себе путь к покаянию, поскольку за границей смерти покаяние уже невозможно», — объяснил священник.

Он добавил, что именно поэтому Церковь традиционно не совершает отпевание самоубийц и не включает их имена в общецерковные поминовения.

Позиция церкви основана на убеждении, что человеческая жизнь является даром Бога, а покаяние возможно только при жизни. Вместе с тем священнослужители призывают верующих не осуждать людей, оказавшихся в тяжёлом душевном состоянии, а проявлять сострадание и поддерживать тех, кто переживает жизненные кризисы.