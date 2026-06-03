Один из самых активных вулканов планеты — гавайский Килауэа — вновь напомнил о своей мощи. Во время нового извержения, начавшегося 1 июня на рассвете, фонтаны раскаленной лавы поднялись на рекордную за последние 40 лет высоту, а окрестности засыпало вулканическим пеплом и стеклянными нитями, известными как «волосы Пеле».

Рекордное извержение на Гавайях

Вулкан Килауэа, расположенный на Гавайях, вновь продемонстрировал свою силу. Утром 1 июня началось его 48-е по счету извержение. Уже около пяти часов утра специалисты Геологической службы США (USGS) наблюдали лавовые фонтаны высотой более 100 метров.

Однако настоящий рекорд был установлен вскоре после шести часов утра. Из северного жерла кратера лава вырвалась на высоту около 200 метров, превзойдя предыдущий показатель, который держался почти четыре десятилетия.

Миллионы кубометров лавы и пепловый дождь

Извержение не ограничилось впечатляющими фонтанами. За девять часов вулкан выбросил в окружающую среду около 5,5 миллиона кубических метров лавы. Потоки раскаленной магмы стекали по склонам, а огромные объемы пепла и вулканических материалов оседали на прилегающей территории.

Столб вулканического пепла и газов поднялся на высоту более 7,5 километра. В районе Национального парка Гавайских вулканов наблюдался настоящий дождь из тефры — мелких пирокластических частиц. Они покрыли дома, дороги и автомобили даже на расстоянии восьми километров от кратера.

Кроме того, в воздухе появились так называемые «волосы Пеле» — тончайшие золотистые нити вулканического стекла, получившие название в честь гавайской богини вулканов.

Вулкан под постоянным наблюдением

По данным журнала Discover Magazine, Килауэа остается одним из наиболее тщательно изучаемых и контролируемых вулканов мира. Более ста лет ученые отслеживают его активность, фиксируя малейшие изменения.

После завершения извержения специалисты зарегистрировали так называемый сейсмический рой — серию небольших подземных толчков, вызванных движением магмы и тектоническими процессами. Хотя подобные явления могут представлять опасность, они хорошо известны ученым и помогают лучше понимать механизмы работы вулкана.

После масштабного обрушения части вершины в 2018 году Килауэа остается чрезвычайно активным. С конца 2024 года новые извержения происходят в среднем каждые несколько недель.

Несмотря на впечатляющую силу нынешнего извержения, специалисты подчеркивают, что современные системы мониторинга позволяют заранее отслеживать признаки активности Килауэа. Благодаря этому жители Гавайев и туристы получают своевременные предупреждения, а ученые продолжают собирать уникальные данные о поведении одного из самых знаменитых вулканов планеты.