Чтобы обеспечить более стабильный доступ в интернет во время поездок, в июне этого года пассажирский перевозчик Vivi оснастил поезд спутниковым интернетом Starlink, сообщили bb.lv в представители Vivi.

Starlink — это глобальная система спутникового интернета, развернутая американской компанией SpaceX под руководством Илона Маска. В ближайшие недели пройдет IPO, во время которого, по прогнозам, компания может быть оценена в 1,75-2 трлн долларов США. Это примерно 100 годовых госбюджетов Латвийской Республики.

Vivi – дотационная латвийская госкомпания.

Что же их связывает? В рамках пилотного проекта доступ в интернет был установлен в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из четырёх вагонов.

Новое решение позволит пассажирам пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета, предлагаемого латвийскими операторам, было недостаточным или нестабильным.

Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink так же, как и существующим Wi-Fi в поезде, подключаясь к бортовой сети. Во время движения система будет автоматически переключаться между латвийскими мобильными операторами и американским Starlink. Это позволит пассажирам пользоваться интернетом в пути без перебоев.

Для пилотного проекта был выбран именно модернизированный дизельный поезд, поскольку он курсирует по более протяжённым региональным маршрутам, где пассажиры проводят в дороге больше времени и наличие интернета особенно важно. Кроме того, на отдельных участках этих маршрутов покрытие мобильного интернета недостаточно.

В ходе пилотного проекта будет изучена возможность более широкого внедрения этого решения в других поездах Vivi.

В 2025 году поезда Vivi перевезли 21,3 миллиона пассажиров. В компании работает более чем 950 сотрудникам.