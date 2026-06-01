Кувшинки пожирают все, что движется - открыли японские ученые 0 38

Дата публикации: 01.06.2026
Изображение к статье: Осторожно, хищник.

Насекомые чаще становятся пищей.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий частично раскрыли удивительный механизм добычи пищи, который использует калифорнийская кувшинка Darlingtonia californica. Это плотоядное растение, которое отличается удивительно низкой эффективностью «охоты» – до 98 % всех насекомых, которые попадают в его ловушку, уходят невредимыми. Но теперь к ученым пришло понимание, что растение делает это специально, что позволяет присвоить ему титул «самого умного» хищника на планете.

Модель поведения плотоядных растений почти всегда предельно проста. Они приманивают запахом нектара или особой слизи насекомых на внутреннюю поверхность листа ловушки, после чего захватывают и поглощают их. Все механизмы работают на уровне рефлексов, как и положено существам без интеллекта. Но у Darlingtonia californica все иначе – кувшинка регулирует напряжение в дверце ловушки и почти всегда оставляет ее открытой, даже когда насекомое уже долго находится внутри. Но иногда закрывает – и трапезничает.

Секрет помогло раскрыть измерение азота в телах насекомых и нектаре кувшинки. Азот основа жизни, но в природе только бактерии могут извлекать его напрямую из атмосферы. Все прочие существа для его получения вынуждены поглощать друг друга. У азота несколько форм и легкие вариации, вроде азота-14, улетучиваются в процессе. А тяжелые (азот-15) накапливаются в тканях и служат индикатором того, на каком уровне пищевой цепочки находится существо.

Насекомые чаще становятся пищей для других, чем сами поедают кого-то, поэтому им тяжело добывать азот. А нектар Darlingtonia californica оказался неожиданно богат азотом-15 – вкупе с остальными элементами в его составе это идеальная еда для насекомых. Настолько, что те готовы на постоянной основе рисковать быть съеденными только ради возможности самим полноценно питаться. А кувшинка вдобавок, как будто «откармливает» своих гостей, позволяя им вырастать и распространять информацию о бесплатной «столовой» среди сородичей. Это гарантирует растению, что у него всегда будет пища без дополнительных усилий.

#наука #насекомые #питание #растения #биология #исследования
