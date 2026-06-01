Для защиты редкого и особо охраняемого водного растения — лобелии Дортмана — в озере Уммья с 1 июня по 15 августа запрещены купание и катания на лодках, сообщили bb.lv в Управление охраны природы Латвии.

В последнем издании Красной книги Латвии лобелия Дортмана отнесена к категории находящихся под серьёзной угрозой исчезновения видов. Это растение встречается всё реже и обычно растёт в неглубоких песчаных пресноводных озёрах с очень чистой и прозрачной водой.

Лобелия является индикаторным видом: её наличие свидетельствует о том, что вода в водоёме чистая. Растение очень чувствительно, его легко повредить, однако главную угрозу для него представляет загрязнение воды, вызванное большим количеством купающихся и зарастанием водоёма.

Именно кристально чистая вода озера Уммья ежегодно привлекает отдыхающих. Однако купание и другие виды активного отдыха на воде способствуют попаданию в озеро органических веществ и загрязняющих элементов, что меняет состав воды.

Запрет в озере Уммья с 1 июня по 15 августа действует уже 20 лет.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 30 до 1000 евро.

Озеро Уммья находится на территории Приморского природного парка, созданного в 1962 году для охраны и сохранения прибрежных биотопов, ландшафтных ценностей, лесных дюн и редких видов растений.