Перформанс современного искусства, прошедший в Рижской англиканской церкви Святого Спасителя, вызвал широкий общественный резонанс. После публикации видео и фотографий представители церкви заявили, что потрясены увиденным и считают подобный контент неприемлемым для сакрального пространства.

В Риге разгорелась дискуссия вокруг перформанса современного искусства, который прошел в Англиканской церкви Святого Спасителя в рамках международного фестиваля перформативного искусства «Starptelpa».

Особенно бурную реакцию вызвали распространившиеся в социальных сетях видео и фотографии, на которых запечатлены обнаженные участники представления и сцены, которые многие пользователи сочли провокационными для церковного пространства.

Автором перформанса под названием «Bald Boys» («Лысые парни») является художник Андрис Фрейбергс.

Согласно описанию мероприятия, представление предназначалось только для взрослых зрителей. Его целью было привлечь внимание к проблеме сексуальных преступлений, которые в последние годы связывались с представителями религиозных организаций.

После того как кадры получили широкое распространение в интернете, с официальным заявлением выступила Англиканская церковь. Представители прихода подчеркнули, что церковь не участвовала в создании или организации перформанса и лишь предоставила помещения фестивалю в аренду.

«Мы глубоко потрясены и огорчены», — говорится в заявлении прихода.

В церкви отметили, что ранее в здании неоднократно проходили концерты и культурные мероприятия, организаторы которых уважительно относились к особенностям сакрального пространства. По словам представителей прихода, при согласовании фестиваля они рассчитывали, что участники будут учитывать характер места проведения.

«Искусство может быть провокационным, но оно должно уважать пространство, в котором происходит. Особенно если это пространство является Домом Божьим», — заявили в церкви.

Организаторы фестиваля позиционируют «Starptelpa» как международную площадку для перформанса и экспериментального искусства. В программе мероприятия Англиканская церковь была обозначена как одна из основных фестивальных локаций.

Сама дискуссия быстро вышла за рамки конкретного события.

Для части общества произошедшее стало примером недопустимого использования религиозного пространства. В социальных сетях звучали оценки вроде «кощунство», «оскорбление верующих» и «безумие». Другие участники обсуждения призвали учитывать художественный контекст и напомнили, что речь шла не о богослужении или религиозном обряде, а о фестивале современного искусства.

Спор фактически свелся к более широкому вопросу: где проходит граница между творческой свободой художника и уважением к сакральным пространствам.

После инцидента церковь заявила, что в будущем будет гораздо внимательнее оценивать содержание мероприятий, проводимых в ее помещениях.