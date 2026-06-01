Новый спектакль Владимира Панкова по блистательному произведению Ильфа и Петрова – настоящий плутовской роман на основе событий заката эпохи НЭПа. «Золотой телёнок» – отсылка к библейскому образу, символизирующему пагубную страсть к наживе, алчность и тщеславие, за которое люди готовы продать собственную душу. Для героев этого романа таким «золотым тельцом», а точнее «дойной коровой» становится подпольный миллионер Корейко – их источник лёгких денег. Премьера состоится 9, 10 июня. В главной роли - Антон Шагин (1984)

В название спектакля вынесено ироничное прозвище Остапа Бендера – харизматичного шарлатана, практикующего «честные способы отъёма денег». Главный герой постановки в исполнении Антона Шагина – неисправимый мечтатель, чей главный талант во внутренней свободе, остро контрастирующей с серой приземлённой действительностью, его «кормят только идеи». За острой сатирой скрывается высокий социальный пафос: все герои по-своему одержимы жаждой денег, они утрачивают человеческое лицо, отходят от истинного смысла человеческой жизни.

Как всегда, в спектаклях в жанре саундрама, музыка в постановке становится самостоятельным действующим лицом, вскрывая дополнительный смысловой пласт истории и превращая знакомый со школьной скамьи сюжет в притчу о вечных человеческих страстях и пороках. В основу музыкальной композиции спектакля ляжет джаз «ревущих» двадцатых годов, отечественный шансон и, конечно, авторская музыка.

Владимир Панков: «Атмосфера театра «Ленком» сама подталкивает к выбору материала для премьеры. Марку Захарову был интересен Бендер, он даже исполнил эту роль в юности. А затем были легендарные «Двенадцать стульев» с Мироновым, Папановым и звездами нашего кино. С такими замечательными артистами, как Иван Агапов, Максим Аверин, Антон Шагин, Андрей Леонов, Алексей Маклаков, с такой музыкальной труппой – прекрасно работать именно на материале Ильфа и Петрова. Нашей команде близок авантюрный сюжет «Золотого телёнка», ведь в театре мы все в каком-то смысле мечтатели и авантюристы».