Зелень и ароматические травы — это не только важная часть польской кухни, но и целый пласт традиций, в которых переплетаются кулинария и медицина.

Травы изучает один из филиалов Музея Варшавы, напрямую связанный с этой темой. Ее представила научный сотрудник музея Александра Кресовска.

Александра Кресовска: В районе Старый город находится Музей фармации. Это не просто музей, где можно узнать об истории создания лекарств и развитии методов лечения, но и место, где проходят увлекательные мастер-классы. Например, на занятиях по созданию духов можно сделать собственный аромат, подобранный по вкусу и предпочтениям. А также коллеги проводят мастер-классы по изготовлению различных масел и других фармацевтических средств, которые можно использовать в повседневной жизни.

Вот с этого и начнём. Наш мини-урок по польским названиям ароматических масел и целебных настоек на травяной базе.

Olejek lawendowy — лавандовое масло

Olejek miętowy — мятное масло

Olejek rozmarynowy — масло розмарина

Olejek eukaliptusowy — эвкалиптовое масло

Olejek z drzewa herbacianego — масло чайного дерева

Olejek rumiankowy — ромашковое масло

Olejek tymiankowy — тимьяновое масло

Nalewka z dziurawca — настойка зверобоя

Nalewka z melisy — настойка мелиссы

Nalewka z szałwii — настойка шалфея

В Музее фармации можно побывать на одном из языковых мастер-классов для иностранцев о польских названиях приправ и специй. Его ведет Катажина Жак-Каплот из отдела образования Музея Варшавы, одна из авторов проекта «Варшава для среднего уровня владения языком», который знакомит иностранцев, изучающих польский язык, с историей и культурой столицы и тем самым приглашает их к интеграции в варшавское сообщество.

Катажина Жак-Каплот:

-Приправы — это очень важная тема, потому что она вызывает много эмоций. Все мы любим говорить о еде, пробовать новые блюда, что-то нюхать, проверять, нравится нам это или нет. Это всегда вызывает эмоции и побуждает участников к разговору, к воспоминаниям, к сравнению того, что есть сегодня и что было раньше, и, конечно, к обсуждению того, что для нас наиболее важно. Когда мы изучаем иностранный язык в музее, важно не только само изучение языка, но и включение в этот процесс музейного пространства и культурного наследия, которое что-то нам напоминает. Очень часто, когда иностранцы приходят в Музей фармации, они сравнивают, как используются те или иные травы и специи в их стране и как их применяют у нас. Это также помогает им лучше понять и «освоиться» с тем, как устроена жизнь в Варшаве и в Польше.

И здесь снова наш-мини урок.

Sól — соль

Pieprz — перец

Papryka — сладкий или болгарский перц

Cynamon — корица

Goździki — гвоздика как пряность

Gałka muszkatołowa — мускатный орех

Liść laurowy — лавровый лист

Ziele angielskie — душистый перец

Kminek — тмин

Использование специй в кулинарии и трав в профилактике и лечении различных недомоганий напрямую связано с точным взвешиванием ингредиентов. И здесь у тех, кто только начинает изучать польский язык, возникает заметная трудность — понимание системы мер. Например, когда поляки говорят dziesięć deko, иностранец, даже прилично освоивший основы языка, нередко оказывается в замешательстве. А это всего лишь означает 100 граммов.

Катажина Жак-Каплот:

-Конечно, если отвлечься от англосаксонской системы мер, то именно декограмм является для многих самым большим вызовом. Мой муж — француз, и привыкание к тому, что даже если он говорит в граммах и его понимают, продавец всё равно отвечает ему, используя декограммы, поначалу стало для него серьёзным испытанием. Сейчас, конечно, он хорошо говорит по-польски и спустя десять лет уже привык к этому. Но длительность процесса его привыкания к этому меня невероятно удивляла. И мы в музее уделяем этому большое внимание во время занятий — именно таким различиям на самом базовом уровне. Когда люди приезжают в страну, им приходится в определённой степени подстраиваться под местные реалии, чтобы культурный шок был немного мягче.

Эту цель ставит перед собой и наша рубрика. О том, как по-польски называются основные термины из области мер и весов, вы узнаете прямо сейчас. Gram — грамм

Kilogram — килограмм

Dekagram (deko) —10 граммов)

Łyżeczka — чайная ложка

Łyżka — столовая ложка

Szklanka — стакан

Szczypta — щепотка

Puszka — банка (консервная)

Słoik — банка (стеклянная)

Garść — горсть