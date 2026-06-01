На занятиях по созданию духов можно сделать собственный аромат, подобранный по вкусу и предпочтениям.
Зелень и ароматические травы — это не только важная часть польской кухни, но и целый пласт традиций, в которых переплетаются кулинария и медицина.
Травы изучает один из филиалов Музея Варшавы, напрямую связанный с этой темой. Ее представила научный сотрудник музея Александра Кресовска.
Александра Кресовска: В районе Старый город находится Музей фармации. Это не просто музей, где можно узнать об истории создания лекарств и развитии методов лечения, но и место, где проходят увлекательные мастер-классы. Например, на занятиях по созданию духов можно сделать собственный аромат, подобранный по вкусу и предпочтениям. А также коллеги проводят мастер-классы по изготовлению различных масел и других фармацевтических средств, которые можно использовать в повседневной жизни.
Вот с этого и начнём. Наш мини-урок по польским названиям ароматических масел и целебных настоек на травяной базе.
Olejek lawendowy — лавандовое масло
Olejek miętowy — мятное масло
Olejek rozmarynowy — масло розмарина
Olejek eukaliptusowy — эвкалиптовое масло
Olejek z drzewa herbacianego — масло чайного дерева
Olejek rumiankowy — ромашковое масло
Olejek tymiankowy — тимьяновое масло
Nalewka z dziurawca — настойка зверобоя
Nalewka z melisy — настойка мелиссы
Nalewka z szałwii — настойка шалфея
В Музее фармации можно побывать на одном из языковых мастер-классов для иностранцев о польских названиях приправ и специй. Его ведет Катажина Жак-Каплот из отдела образования Музея Варшавы, одна из авторов проекта «Варшава для среднего уровня владения языком», который знакомит иностранцев, изучающих польский язык, с историей и культурой столицы и тем самым приглашает их к интеграции в варшавское сообщество.
Катажина Жак-Каплот:
-Приправы — это очень важная тема, потому что она вызывает много эмоций. Все мы любим говорить о еде, пробовать новые блюда, что-то нюхать, проверять, нравится нам это или нет. Это всегда вызывает эмоции и побуждает участников к разговору, к воспоминаниям, к сравнению того, что есть сегодня и что было раньше, и, конечно, к обсуждению того, что для нас наиболее важно. Когда мы изучаем иностранный язык в музее, важно не только само изучение языка, но и включение в этот процесс музейного пространства и культурного наследия, которое что-то нам напоминает. Очень часто, когда иностранцы приходят в Музей фармации, они сравнивают, как используются те или иные травы и специи в их стране и как их применяют у нас. Это также помогает им лучше понять и «освоиться» с тем, как устроена жизнь в Варшаве и в Польше.
И здесь снова наш-мини урок.
Sól — соль
Pieprz — перец
Papryka — сладкий или болгарский перц
Cynamon — корица
Goździki — гвоздика как пряность
Gałka muszkatołowa — мускатный орех
Liść laurowy — лавровый лист
Ziele angielskie — душистый перец
Kminek — тмин
Использование специй в кулинарии и трав в профилактике и лечении различных недомоганий напрямую связано с точным взвешиванием ингредиентов. И здесь у тех, кто только начинает изучать польский язык, возникает заметная трудность — понимание системы мер. Например, когда поляки говорят dziesięć deko, иностранец, даже прилично освоивший основы языка, нередко оказывается в замешательстве. А это всего лишь означает 100 граммов.
Катажина Жак-Каплот:
-Конечно, если отвлечься от англосаксонской системы мер, то именно декограмм является для многих самым большим вызовом. Мой муж — француз, и привыкание к тому, что даже если он говорит в граммах и его понимают, продавец всё равно отвечает ему, используя декограммы, поначалу стало для него серьёзным испытанием. Сейчас, конечно, он хорошо говорит по-польски и спустя десять лет уже привык к этому. Но длительность процесса его привыкания к этому меня невероятно удивляла. И мы в музее уделяем этому большое внимание во время занятий — именно таким различиям на самом базовом уровне. Когда люди приезжают в страну, им приходится в определённой степени подстраиваться под местные реалии, чтобы культурный шок был немного мягче.
Эту цель ставит перед собой и наша рубрика. О том, как по-польски называются основные термины из области мер и весов, вы узнаете прямо сейчас. Gram — грамм
Kilogram — килограмм
Dekagram (deko) —10 граммов)
Łyżeczka — чайная ложка
Łyżka — столовая ложка
Szklanka — стакан
Szczypta — щепотка
Puszka — банка (консервная)
Słoik — банка (стеклянная)
Garść — горсть
