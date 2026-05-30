В подмосковной Старой Рузе на 76-м году жизни скончался Владимир Молчанов, знаменитый телеведущий, главное лицо телевидения эпохи горбачевской перестройки и ведущий уже давно легендарной программы «До и после полуночи».

Остался только Митя

«До...» было много всего, об этом знают миллионы зрителей. А вот «после»... Владимир Кириллович жил в Москве, но в последние годы часто приезжал в Израиль, вел там программы и творческие встречи на частном телеканале. Было видно, что звезда телевидения сильно сдал физически, похудел, в последние дни пропал голос, но держался до конца.

Судьба распорядилась жестко: четыре года назад умерла его супруга, замечательная журналистка и коллега Консуэло Сегура, испанка, с которой Молчанов познакомился во время учебы в университете и прожил 52 года. Консуэло была сорежиссером его передач и документальных фильмов.

В 2021-м Молчанову была проведена пересадка печени из-за онкологического заболевания, спустя год случился инфаркт. В 2025 году телезвезду неоднократно госпитализировали из-за острых болей в области живота.

Два года назад умерла его единоутробная сестра (от первого брака мамы Молчанова), знаменитая чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, которую также помнят миллионы - в качестве спортивного комментатора советского ТВ.

Кстати, именно благодаря старшей сестре Владимир Кириллович увлекся теннисом и в юности часто приезжал на соревнования в Латвию, где повстречал свою первую любовь - еврейскую девушку, от которой узнал много подробностей о трагедии латвийского Холокоста. Та встреча была знаковой и стала основой для многих благородных поступков будущей телезвезды, о которых многие даже не ведали...

В марте этого года от онкологии умерла его единственная дочь Аня, с которой он лежал в одной больнице и ходил с ней прощаться, когда та уже была в реанимации.

В результате из большой семьи остался только 22-летний Митя, который пошел по стопам великого отца, сейчас работает на телеканале «Культура».

Сын артистки и композитора

Отпели Владимира Кирилловича в церкви в Москве, после чего последовала кремация, а похоронили его прах на Ваганьковском кладбище, рядом с матерью Мариной Пастуховой-Дмитриевой (1917—2001), народной артисткой, работавшей в Театре Советской Армии.

Отец Кирилл Молчанов - легендарный композитор, автор всем известной песни «Парней так много холостых на улицах Саратова» и многих других. Хотя в действительности это очень крупный композитор - например, автор музыки к балету «Отелло», шедшей в Большом театре, директором которого был Кирилл. Кстати, умер в ложе театра во время показа своего балета...

Неудивительно, что Владимир был ярчайшим представителем «золотой молодежи». Достаточно сказать, что крестной маленького Володи была вдова актриса Ольга Книппер-Чехова, вдова великого Антона Чехова.

А большую часть жизни будущая телезвезда проводила в живописной Старой Рузе, селении композиторов под Москвой и это было в норме вещей, что в гости к Молчановым ходили Арама Хачатурян, Тихон Хренников... Эти воспоминания Молчанов сохранил на всю жизнь, двадцать лет назад реконструировал там старый отчий дом...

Все сошлось

Впереди были учеба на филфаке Московского университета, где он выбрал редкую специальность - изучение голландского языка. И по окончании университета стал в Нидерландах корреспондентом Агентства печати и новости, которое сам Молчанов именовал «могилой неизвестного журналиста» - большинство новостей публиковалось без подписи.

Но уже в молодости там у Владимира Кирилловича было две творческих удачи - интервью с будущей королевой Нидерландов Беатрикс и... с главной проституткой Нидерландов! И там же он начал одно из двух важнейших дел своей жизни - выискивал нацистских преступников, находил, их судили. По результатам этого еще в начале 1980-х у Молчанова вышла книга, получившая профессиональные премии.

Все сошлось - идеальное воспитание, образование, врожденный аристократизм и главное, время. Время перестройки, новых веяний, когда в марте 1987 на главном канале СССР запустили первую передачу «До и после полуночи». Это было сенсацией хотя бы потому, что прежде программы заканчивались в одиннадцать вечера, а здесь - действительно до и после полуночи.

В эфире джентльмен с прекрасными манерами запустил репортаж о невероятном – о Йоко Оно и Джоне Ленноне, зарубежные видеоклипы. И - интервью с великим артистом Андреем Мироновым, с которым был дружен еще с семидесятых. Андрей Александрович останавливался в Нидерландах у молодого Молчанова, там с его подачи купил себе лимузин и мебель.

А тогда, в 1987-м, это оказалось последним телеинтервью Миронова, который через несколько месяцев умер в жаркой летней Риге во время гастролей театра Сатиры.

Князья, рокеры и шахтер

Содержание совпало с формой - в последующие пять лет именно в «До и после полуночи» впервые появились трансляции православной церковной службы, интервью с вышедшим из ссылки академиком Сахаровым, звучала запись радиоинтервью Анны Ахматовой и ее запрещенный в СССР «Реквием».

Здесь фигурировал цвет русского зарубежья: князья Николай Романов и Долгоруков, граф Шереметев, прозаик и поэтесса Ирина Одоевцева (кстати, родилась в Риге).

И звезды первой величины - французская легенда Ив Монтан, пришедшая в полном составе в студию группа Scorpions. Плюс многочисленные видеоклипы зарубежных неведомых нам звезд!

И один из самых популярных репортажей - Молчанов пошел с микрофоном в народ, в московскую пивную. И пьяный шахтер сказал великое: «Спасибо, Молчанов, что пришел в наш гадюшник!». Пивная как образ всей многострадальной страны!

На сломе эпох

В 1990-м Молчанов параллельно вел и главную передачу СССР - «Время» и именно он тогда сообщил на всю страну о гибели под Юрмалой Виктора Цоя.

В 1991-м усилилась цензура, но Молчанов смог пробить в «До и после полуночи» кадры штурма ОМОНом телецентра в Вильнюсе и гибель рижан при штурме МВД Латвии в январе 1991 года.

Он вышел из Компартии, в июле 1991-го года снял свой первый документальный фильм «Забой», о шахтерах (спустился в шахту). И уволился.

Через месяц в Москве провалился путч, рухнул коммунистический режим. Молчанов в те дни был в «Белом доме», где собрались защитники демократической России. Было взято на ходу интервью с пассионарным Ельциным, с прилетевшим из Парижа великим виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. И сенсация - первое и последнее интервью с арестованным председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, кадры обыска в его кабинете и сейфе!

«До и после полуночи» еще выходила пару лет, а затем Молчанов стал ведущим на частных телеканалах, радиоведущим на радио «Орфей». Прежняя телевизионная слава ушла, но стопроцентное узнавание оставалось почти до конца.

Он снимал прекрасные документальные фильмы - «Холод жаркого Крыма» (поездка в зимний Крым), «Ночь. Улица. Фонарь. Тусовка» (аристократ Молчанов пошел по подвалам, где сидели рок-юноши и наркоманы).

Латвийское утро с Молчановым

Очень часто Владимир Кириллович появлялся в Латвии. Например, гостил у нас в рамках «Дней российского телевидения». На пафосном приеме в посольстве России запросто курил с супругой Консуэлой неизменный «Беломор», потом гуляли по Салацгриве...

Осенью 2004-го Молчанов даже успел поработать на Латвийском телевидении. Вел утренний блок передачи на русском «Утро-7» (сейчас в это уже трудно поверить, но был такой). Правда, долго в латвийском эфире Молчанов не продержался - возможно, потому что телезвезда получала феноменальные по тем временам 2 тысячи латов в месяц.

В общем, через три месяца постановили, что неспешный ритм аристократичного москвича не пробуждает по утрам латвийцем, а наоборот - усыпляет. Действительно, вот «До и после полуночи» - совсем другое дело!

Но именно тогда произошло знаковое событие в жизни Молчанова - благодаря знакомству с латвийским предпринимателем Евгением Гомбергом. После приема в офисе у предпринимателя тот посадил телезвезду в автомобиль и оба поехали на бывшее еврейское кладбище на Маскачке, на место трагического рижского гетто.

В результате появился на свет, пожалуй, лучший документальный фильм Молчанова - «Мелодии Рижского гетто». В конце концов, это его тема - расследование преступлений нацистов. Лента вышла в 2006 году и посвящена трагедии Холокоста на территории Латвии.

А за кадром осталась милая история. В Юрмале в советские годы был такой Balzama bars, название крупными железными буквами висело на фасаде. В начале тысячелетия бывший бар стоял в запустении. Гомберг взял молоток и отбил две латышские буквы - B и M. Получились инициалы Владимира Молчанова, которые до сих пор украшают дом великого тележурналиста в Старой Рузе.