Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Есть ли жизнь после Евровидения?» Представительница Латвии Атвара призналась, что переживает депрессивный период 0 134

Lifenews
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Певица Атвара на Евровидении
ФОТО: Youtube

После завершения Евровидения певица Атвара столкнулась с эмоциональным спадом и неуверенностью в будущем. В видео, опубликованном в TikTok, исполнительница откровенно рассказала о страхах, сомнениях и трудностях возвращения к обычной жизни после конкурса.

Участие в Евровидении оказалось для певицы Атвары не только ярким карьерным опытом, но и серьёзным эмоциональным испытанием. В опубликованном в TikTok видео исполнительница призналась, что сейчас переживает непростой период и пытается понять, каким должен быть её следующий шаг после конкурса.

«Есть ли вообще жизнь после Евровидения?» — задаётся вопросом певица.

@atvara

♬ original sound - Atvara

По словам Атвары, она много лет пишет песни на английском языке и понимает, что логичным продолжением карьеры должен стать выпуск новой музыки. Однако сейчас ей мешают внутренние сомнения.

«Мне страшно, что их никто не будет слушать. Что, чёрт возьми, я делаю?» — признаётся исполнительница.

Особенно тяжело ей даётся возвращение к обычной жизни после нескольких месяцев подготовки и участия в одном из крупнейших музыкальных событий Европы. Певица говорит, что скучает по людям, с которыми работала во время конкурса, и по атмосфере команды, которая сопровождала её на протяжении всего пути.

«Мне не хватает людей с Евровидения, мне не хватает моей команды. Сейчас очень депрессивный период», — рассказывает Атвара.

Подобные эмоциональные переживания после крупных международных конкурсов не редкость. Музыканты и спортсмены нередко говорят о своеобразном «эффекте после финиша», когда после долгой подготовки и высокого уровня напряжения приходится заново искать мотивацию и привычный ритм жизни.

На Евровидении этого года Атвара представляла Латвию с песней «Ēnā». Во втором полуфинале конкурса она заняла 13-е место среди 15 участников и не смогла выйти в финал.

Несмотря на разочарование результатом, певица продолжает творческую деятельность и, судя по её словам, находится в поиске нового этапа своей музыкальной карьеры.

Период после больших сценических проектов часто оказывается не менее сложным, чем путь к ним — и Атвара решила честно рассказать об этом своим поклонникам.

×
Читайте нас также:
#Евровидение #Латвия #музыка #депрессия #TikTok #певица #эмоции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карлис Арнолдс Авотс
Изображение к статье: Алсу.
Изображение к статье: Пенсионеры.
Изображение к статье: Поклонники обеспокоены новым фото Сильвестра Сталлоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поезд Vivi Пчела
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщины стесняются этих вещей — а мужчин они только сильнее притягивают
Люблю!
Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.
Люблю!
Изображение к статье: Gaudeamus
Культура &
Изображение к статье: Выставка «Розовый сад 2026»
Культура &
Изображение к статье: Дорога в Адажи
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Поезд Vivi Пчела
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщины стесняются этих вещей — а мужчин они только сильнее притягивают
Люблю!
Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео