Участие в Евровидении оказалось для певицы Атвары не только ярким карьерным опытом, но и серьёзным эмоциональным испытанием. В опубликованном в TikTok видео исполнительница призналась, что сейчас переживает непростой период и пытается понять, каким должен быть её следующий шаг после конкурса.

«Есть ли вообще жизнь после Евровидения?» — задаётся вопросом певица.

По словам Атвары, она много лет пишет песни на английском языке и понимает, что логичным продолжением карьеры должен стать выпуск новой музыки. Однако сейчас ей мешают внутренние сомнения.

«Мне страшно, что их никто не будет слушать. Что, чёрт возьми, я делаю?» — признаётся исполнительница.

Особенно тяжело ей даётся возвращение к обычной жизни после нескольких месяцев подготовки и участия в одном из крупнейших музыкальных событий Европы. Певица говорит, что скучает по людям, с которыми работала во время конкурса, и по атмосфере команды, которая сопровождала её на протяжении всего пути.

«Мне не хватает людей с Евровидения, мне не хватает моей команды. Сейчас очень депрессивный период», — рассказывает Атвара.

Подобные эмоциональные переживания после крупных международных конкурсов не редкость. Музыканты и спортсмены нередко говорят о своеобразном «эффекте после финиша», когда после долгой подготовки и высокого уровня напряжения приходится заново искать мотивацию и привычный ритм жизни.

На Евровидении этого года Атвара представляла Латвию с песней «Ēnā». Во втором полуфинале конкурса она заняла 13-е место среди 15 участников и не смогла выйти в финал.

Несмотря на разочарование результатом, певица продолжает творческую деятельность и, судя по её словам, находится в поиске нового этапа своей музыкальной карьеры.

Период после больших сценических проектов часто оказывается не менее сложным, чем путь к ним — и Атвара решила честно рассказать об этом своим поклонникам.