После латвийских талант-шоу Диана Пашко вышла на сцену в Москве в новом дуэте с Машей Шейх

Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диана Пашко

Диана Пашко.

ФОТО: Instagram

Латвийская певица Диана Пашко, известная зрителям по шоу «X Фактор» и «Есть талант», начала новый этап карьеры в России. Сейчас артистка выступает в дуэте с популярной российской исполнительницей Машей Шейх и уже дает концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

29-летняя певица Диана Пашко, которую латвийские зрители запомнили по телевизионным музыкальным шоу, начала музыкальную карьеру в России. Артистка объединилась с рэп-исполнительницей, продюсером и автором песен Машей Шейх, создав дуэт «Шейх Band», пишет tv3.lv.

Сейчас Диана проводит много времени в Москве, где работает над новым музыкальным проектом. Судя по публикациям в социальных сетях, дуэт уже успел выпустить две песни и провести первые концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что публика тепло встретила новый проект — зрители активно подпевали артисткам и встречали их выступления овациями.

Особое внимание поклонники обращают на сочетание вокалов и сценическую энергетику дуэта.

Днем рождения «Шейх Band» Диана Пашко называет 23 мая — именно тогда она впервые вышла на сцену вместе с Машей Шейх.

В социальных сетях певица также делится кадрами из московской жизни — репетициями, прогулками, закулисьем концертов и общением внутри дуэта.

Сама Диана признается, что надеется на долгую и яркую музыкальную историю проекта.

Участницы дуэта не скрывают, что главной движущей силой на сцене для них остается любовь к музыке и взаимная поддержка.

36-летняя Маша Шейх получила широкую известность как участница популярного дуэта «#2Маши». После распада проекта она продолжила сольную карьеру, выпускала новые песни и участвовала в телевизионных шоу.

Теперь певица возвращается на сцену уже в новом музыкальном формате — вместе с Дианой Пашко.

#Латвия #Москва #музыка #социальные сети #певица #знаменитости #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
