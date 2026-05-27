Алсу поздравила мусульман с праздником Курбан-Байрам и опубликовала атмосферное фото в роскошном национальном наряде. Певица, имеющая татарские корни, появилась перед поклонниками в темно-синем платье с богатой золотой вышивкой и эффектными украшениями.

Певица Алсу по национальности татарка. Поэтому сегодня, 27 мая, она поспешила поздравить всех причастных с важным мусульманским праздником — Курбан-Байрамом. В честь этого события исполнительница вышла на связь с фанатами в потрясающем национальном наряде.

На опубликованном фото звезда позировала на фоне каменной лестницы. На ней красовалось роскошное темно-синее платье, украшенное позолоченной вышивкой. Образ Алсу дополнили массивные золотые серьги, ожерелья и браслеты. Певица пожелала, чтобы этот светлый день наполнил каждый дом теплом, душу — спокойствием, а сердце — благодарностью. «Желаю счастья, которое приходит не только в праздники, а остается с вами каждый день», — дополнила исполнительница.

Поклонники артистки пришли в полный восторг от ее праздничной публикации. Звезде адресовали множество комплиментов: «Алсу, вам безумно идут национальные наряды», «Вы похожи на восточную принцессу из Аладдина», «Неземная красота! Как из сказки!».