На кого Эвика Силиня очень сильно обиделась? 0 138

Дата публикации: 27.05.2026
Отставной премьер Эвика Силиня

Отставной премьер Эвика Силиня

ФОТО: LETA

Отставной премьер планирует вернуться в Сейм, но... не сразу.

Завтра у Эвики Силини будет последний рабочий день в качестве премьера. Точнее - полдня. До момета утверждения Сеймом нового правительства. Она планирует вернуться в парламент, но... не сразу. В интервью ТВ-3 Эвика Силиня заявила, что не будет торопиться с возобновлением депутатского мандата, поскольку хочет немного отдохнуть. "Последний раз я была в отпуске на Новый год и то должна была его прервать и срочно уехать в командировку - на заседание коалиции доброй воли", - сообщила отставной премьер. Спешим сообщить госпоже Силини, что очень многие работающие латвийцы - возможно, даже большая их часть, - в отпуске не была с прошлого лета.

Что же касается возобновления мандата, то особо тянуть с этим не сможет - согласно регламента, она должна написать заявление в течении 10 дней с момента завершения премьерских полномочий. То есть не позднее 6-го июня.

Очевидно, что Силиня нынче оказалась на распутье. Правление партии большинством голосов отклонила ее кандидатуру на пост министра обороны в правительстве Кулбергса. После этого Силиня очень обиделась на родную партию и в интервью ТВ-3 дала понять, что "хочет дистанцироваться на время от политики". Она даже не знает, будет ли баллотироваться в 15-ый Сейм!

Нельзя исключить, что Силиня пойдет по стопам своего предшественника Кариньша, который покинул и "Новое Единство", и политику вообще.

Автор - Абик Элкин
