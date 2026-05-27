Приоритетом Кучинскиса на посту министра финансов будет пересмотр бюджетных расходов 1 86

Политика
Дата публикации: 27.05.2026
LETA
Изображение к статье: Марис Кучинскис

Приоритетом Мариса Кучинскиса ("Объединенный список") на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов.

"Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам", - заявил Кучинскис.

На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. "Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать", - сказал кандидат в министры финансов.

Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андриса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними.

В то же время, по словам Кучинскиса, министерства смогут реализовывать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование.

#здравоохранение #образование #безопасность #бюджет #финансирование #министр финансов #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
