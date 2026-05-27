Уже завтра в свои полномочия вступит новое правительство Кулбергса - ожидается, что полномочия этого правительства Сейм утвердит в рамках очередного пленарного заседания. Всю "домашнюю работу" будущая правящая коалиция уже выполнила - состав правительства согласован, коалиционное соглашение и декларация правительства готовы и будут подписаны завтра утром, до начала заседания парламента. Хотя президент рекомендовал Андрису Кулбергсу составить очень лаконичную декларацию - правительство создается на очень короткий период, - итоговый документ составил 6 страниц! В декларации, по традиции, очень много "воды" - общих, ничего не значащих слов, которые даже не заслуживают вашего, читатель, внимания. Но отдельные положения декларации получились достаточно конкретными - с ними мы вас и познакомим!

Так, судя по всему, политикам Нацобъединения удалось убедить партнеров в необходимости пойти на литовскому пути и ввести квоты на прием иностранцев. Вот что об этом написано в декларации: "Ограничим выдачу иностранным гражданам новых долгосрочных виз и видов на жительство. Учитывая емкость компетентных органов, определим допустимое количество граждан третьих стран. Обеспечим строгий контроль в отношении выданных видов на жительство и выполнения условий пребывания. Установим запрет для недобросовестных приглашающих приглашать иностранцев."

Правительство намерено компенсировать ущерб, который будет нанесен возможным "прилетом" или точнее - падением дронов на те или иные объекты в Латвии. "Разработаем компенсационный механизм для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами", - написано в декларации.

Уже вскоре после того, как президент поручил Кулбергсу формирование правительства, кандидат в премьеры пообещал существенно урезать фонд премий и бонусов в госуправлении. В декларации, правда, формулировка получилась более мягкой: "Полностью пересмотрим принципы выплат премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и направленную на результат систему оплаты труда."

Понятно, что очень сложные вопросы это временно правительство решить не успеет. Максимум - начнет процесс решения тех или иных вопросов. Так новое правительство обещает начать изменение в системе выравнивания - не должно быть ситуации, когда Рига и Рижский регион "кормит" всю остальную Латвию за счет налогоплательщиков именно столицы и окрестностных волостей! "Начнем разрабатывать новый закон о выравнивании финансов самоуправлений, который согласован с самоуправлениями", - подчеркивается в декларации.

Также Кулбергс и Ко планирует выйти с новыми инициативами "для увеличения доходов бюджета и будем способствовать экономическому развитию Латвии."

"Продолжим работу над созданием банка обороны, безопасности и устойчивости", - записано в декларации. Видимо, речь идет о фонде обороны, средства в который будут поступать не только из бюджета, но и от спонсоров.

Очень важный пункт в декларации - о введении системы базовых пенсий. Их, насколько можно понять, еще в этом году планируется начать выплачивать людям очень преклонного возраста - 85 плюс. Правда, пока непонятно, как эти базовые пенсии будут расчитываться и насколько они будут выше минимальной пенсии по старости.