Да, создающееся нынче правительство будет уникальным в своем роде: ему предстоит работать в полноценном статусе всего 5 месяцев, то есть до первого заседания нового Сейма 3-го ноября. И если к этому моменту еще не будет утверждено следующее правительство, что наверняка, то правительству Кулбергса придется дальше дорабатывать уже в статусе отставного.

Забег на короткую дистанцию

Поэтому кандидат в премьеры Андрис Кулбергс горит желанием... отличиться, то бишь сделать что-то существенное, уже в первые 100 дней, то есть фактически за лето. Он уже предупредил, что министрам в новом правительстве следует забыть о летнем отпуске.

Итак, что же можно ждать и чего не стоит от нового правительства, которое, скорее всего, получит мандат от Сейма уже в этот четверг, 28-го мая.

Блок первый – безопасность (чтобы дроны не залетали)

С учетом прилетов дронов – уже по несколько раз в неделю, – правительству нужно будет обеспечить эффективную работу систем слежения и борьбы с дронами. От слов вроде бы переходят к делу – якобы в ближайшее время вступит в строй закупленное оборудование по противодействию дронам.

Одновременно нужно будет улучшить взаимодействие минобороны с МВД – и в сфере оповещения населения о воздушной опасности, и в области гражданской обороны. Каждый житель Латгалии (желательно и не только Латгалии!) должен знать, что ему делать в час X: куда бежать или, наоборот, не бежать, где он может получить помощь и т. п.

Очевидно, что обеспечение безопасности жителей – это приоритет из приоритетов нового правительства. Алгоритм гражданской обороны должен быть простым и понятным каждому.

Блок второй – бюджет (свести доходы с расходами)

Андрис Кулбергс на днях обмолвился, что «надо быть реалистами – за эти несколько месяцев заработать все равно не успеем». А раз не можем увеличить доходы, то нужно сокращать расходы.

Насколько можно понять, будущий премьер хочет пересмотреть не только расходную часть бюджета-2027, но и открыть бюджет этого года, дабы тоже урезать, к примеру, административные расходы. Кулбергс уже пригрозил сократить фонд премий и бонусов в госуправлении.

Рискнем предположить, что едва ли партнеры по коалиции (и прежде всего «Новое Единство») позволят Кулбергсу «трогать бюджет» этого года. Да и потом времени на бюджетные поправки почти нет – Сейм уходит в длительный отпуск (до конца августа) уже 19-го июня. Вряд ли Кулбергс и Ко рискнут ради бюджетных страданий созывать в июле и августе внеочередные заседания Сейма!

Да и потом слуги народа летом будут заняты предвыборной кампанией. Максимум, что могут партнеры разрешить Кулбергсу, так это перераспределить деньги в рамках одного ведомства: за счет сокращения расходов на одни программы в структуре минздрава увеличить финансирование другой программы – например, увеличить ассигнования на квоты для обследований или плановых операций.

Отметим, что социальные партнеры правительства в лице Конфедерации работодателей и Торгово-промышленной палаты призывали еще правительство Силини сократить расходы бюджета-2026 на 700 миллионов – главным образом за счет все тех же административных расходов. В итоге расходы удалось урезать лишь на треть от этой суммы.

Среди других приоритетов (кроме безопасности и госбюджета) названы проведение парламентских выборов и борьба с коррупцией.

Минэкономики «заберет» airBaltic?

Очевидно, что бюджет-2027 будут принимать уже следующие Сейм и правительство, и посему Кулбергсу и Ко лучше сосредоточиться на решении горящих проблем.

В их числе – airBaltic и Rail Baltic. Что касается airBaltic, то здесь нужно будет решить сразу три вопроса.

Во-первых, поддержать или зарубить идею министра экономики Виктора Валайниса (он сохранит свой пост и в новом правительстве) о том, чтобы передать airBaltic под контроль минэкономики, то бишь забрать авиакомпанию у минсообщений.

Во-вторых, согласиться ли с тем бизнес-планом, который в июне должно представить руководство airBaltic. Или отправить это план на переработку.

И в-третьих, продолжить ли вкладывать в это убыточное предприятие (за первый квартал убытки превысили 70 миллионов евро) деньги налогоплательщиков – хоть и в качестве кредита.

Если же мы говорим о Rail Baltica, ответственность за реализацию которого обещал взять на себя сам Кулбергс, то здесь тоже нужно:

Во-первых, навести порядок в управлении проектом.

Во-вторых, определиться, чего мы в итоге строим и от чего отказываемся.

В-третьих, окончательно решить, реально ли получить какие-то дополнительные средства, кроме тех, что нам перечисляет Брюссель.

Какие такие базовые пенсии?!

Уже упомянутый глава минэкономики Виктор Валайнис все последние недели повторяет, как заклинание, фразу «базовые пенсии». Что в это понятие вкладывает политик, пока неясно.

Можем лишь предположить, что речь идет о повышении минимальной пенсии по старости до уровня, близкого к реальному прожиточному минимуму. Спору нет – эти мизерные пенсии нужно поднимать! Латвия и так занимает последние места по уровню пенсий и социальных пособий в ЕС!

Но когда произойдет повышение? Неужели уже в этом году – аккурат под выборы (с очередной индексацией пенсий в начале октября) или все-таки в следующем? Валайнис, говоря о базовых пенсиях, обмолвился, что сперва ее смогут получать сениоры в возрасте от 85 лет. Видимо, Валайнис и Ко уже подсчитали, что таких пенсионеров у нас в процентном отношении немного и социальный бюджет это может потянуть.

Кстати, едва ли правительство Кулбергса с учетом грядущих выборов сможет игнорировать вопрос о судьбе накоплений во втором пенсионном уровне. Оппозиция уже и подписи за референдум собирает, и наверняка еще будет вносить соответствующие законопроекты... Хоть какой-то альтернативный вариант правящие должны будут предложить, а не просто продолжать крутить пластинку о том, что народ глуп и ему в руки пенсионные накопления отдавать нельзя – сразу все потратит (пропьет или купит что-то ненужное).

Битва за европейские деньги

И еще. Именно этому правительству придется в Брюсселе, в рамках Евросовета, бороться за более выгодный для Латвии бюджет ЕС на новый семилетний период – в частности, за увеличение субсидий крестьянам и выделение средств на поддержку приграничных территорий (читай – Латгалии).

В общем, проблем столько, что хорошо, если новому правительству удастся решить хотя бы маленькую часть из этих проблем. И при этом досрочно не развалиться.