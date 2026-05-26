Итак, сегодня после 15.00 завершен подготовительный процесс по созданию правительства Кулбергса. А именно: определен состав нового Кабинета Министров, согласованы правительственная декларация и коалиционный договор (договор о сотрудничестве правительственных политических сил). Уже после утверждения правительства - видимо, в течении следующих недель, - будет составлен список приоритетных дел для правительства, которому отведен весьма короткий срок - 4 месяца до выборов и еще какое-то время до утверждения новым Сеймом следующего правительства.

В правительстве будет аж 5 новичков - то есть политиков, которые прежде в высшей исполнительной власти страны никогда не работали. Это сам премьер Андрис Кулбергс, это министр юстиции Эдвардс Смилтенс и министр умной администрации и регионального развития Эдгарс Таварс (все - Объединенный список), это глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение), и это беспартийный министр обороны Райвис Мелнис. Самым опытным политиком в новом правительстве будет министр финансов Марис Кучинскис, который дважды был уже министром, а также премьер-министром! Сохранили свои министерские посты, которые они занимали в правительстве Силини, два представителя Союза зеленых и крестьян - министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Снятый в свое время Эвикой Силиней с поста главы минблага еще один "зеленый крестьянин" - Улдис Аугулис, - возвращается в исполнительную власть уже в роли министра земледелия. Пересаживается из одного министерского кресла в другое и Рихардс Козловскис из "Нового Единства" - теперь он будет руководить министерством сообщений. Свои должности сохранили глава минздрава Хосам Абу Мери и глава МИДа Байба Браже (оба - "Новое Единство").

Все министры-новички уже заявили, что на время исполнения своих обязанностей в правительстве, они сложат депутатские полномочия. И это значит, что в Сейме снова произойдут большие кадровые перемены - с временными (мягкими) мандата в парламент придут 9 депутатов. Полный список новеньких слуг народа пока еще неизвестен, поскольку те или иные политики, которым полагается мандат, могут и не согласиться ради 5-ти месячной работы в Сейме бросить свою основную работу. Примечательно, что мандат полагается и экс-депутату Рижской думы Иеве Бранте, которая уже давно покинула ряды Объединенного списка и планирует работать в качестве независимого депутата.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс признался журналистам, что представители спецслужб уже его предупредили: на время премьерства о своем самом любимом хобби - езде на мотоцикле, - придется забыть. Премьер-министр, равно как и президент, спикер Сейма и генпрокурор, являются особо охраняемыми персонами.