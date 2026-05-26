Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Андрис Кулбергс: «На мотоцикле мне запретили ездить» . Все готово для утверждения нового правительства 1 193

Политика
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

В этот четверг или даже, возможно, завтра во второй половине дня Сейм утвердит новое правительство.

Итак, сегодня после 15.00 завершен подготовительный процесс по созданию правительства Кулбергса. А именно: определен состав нового Кабинета Министров, согласованы правительственная декларация и коалиционный договор (договор о сотрудничестве правительственных политических сил). Уже после утверждения правительства - видимо, в течении следующих недель, - будет составлен список приоритетных дел для правительства, которому отведен весьма короткий срок - 4 месяца до выборов и еще какое-то время до утверждения новым Сеймом следующего правительства.

В правительстве будет аж 5 новичков - то есть политиков, которые прежде в высшей исполнительной власти страны никогда не работали. Это сам премьер Андрис Кулбергс, это министр юстиции Эдвардс Смилтенс и министр умной администрации и регионального развития Эдгарс Таварс (все - Объединенный список), это глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение), и это беспартийный министр обороны Райвис Мелнис. Самым опытным политиком в новом правительстве будет министр финансов Марис Кучинскис, который дважды был уже министром, а также премьер-министром! Сохранили свои министерские посты, которые они занимали в правительстве Силини, два представителя Союза зеленых и крестьян - министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Снятый в свое время Эвикой Силиней с поста главы минблага еще один "зеленый крестьянин" - Улдис Аугулис, - возвращается в исполнительную власть уже в роли министра земледелия. Пересаживается из одного министерского кресла в другое и Рихардс Козловскис из "Нового Единства" - теперь он будет руководить министерством сообщений. Свои должности сохранили глава минздрава Хосам Абу Мери и глава МИДа Байба Браже (оба - "Новое Единство").

Все министры-новички уже заявили, что на время исполнения своих обязанностей в правительстве, они сложат депутатские полномочия. И это значит, что в Сейме снова произойдут большие кадровые перемены - с временными (мягкими) мандата в парламент придут 9 депутатов. Полный список новеньких слуг народа пока еще неизвестен, поскольку те или иные политики, которым полагается мандат, могут и не согласиться ради 5-ти месячной работы в Сейме бросить свою основную работу. Примечательно, что мандат полагается и экс-депутату Рижской думы Иеве Бранте, которая уже давно покинула ряды Объединенного списка и планирует работать в качестве независимого депутата.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс признался журналистам, что представители спецслужб уже его предупредили: на время премьерства о своем самом любимом хобби - езде на мотоцикле, - придется забыть. Премьер-министр, равно как и президент, спикер Сейма и генпрокурор, являются особо охраняемыми персонами.

×
Читайте нас также:
#выборы #кабинет министров #Латвия #депутаты #коалиция #парламент #министры #новости #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследователь аналитического центра LaSER Роберт Китс
Изображение к статье: Строительство, аэропорт. Эксклюзив!
Изображение к статье: Эвика Силиня. Эксклюзив!
Изображение к статье: Эстония отреагировала на обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!
Изображение к статье: Ночью в узких улочках Риги... Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео