Уходящее правительство много критиковали, и во многом, "вероятно, обоснованно", однако сделано много, заявила во вторник уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), проводя свое, возможно, последнее заседание правительства.

В начале открытой части заседания Силиня поблагодарила всех министров, государственных секретарей и их заместителей, а также партнеров за совместную работу. Политик подчеркнула, что за это время было принято очень много важных решений.

Министрам, которые останутся и в следующем правительстве, Силиня пожелала сохранять высокий приоритет своих вопросов.

Благодарность за совместную работу в правительстве Силине выразили и несколько министров. Например, министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), который также является кандидатом на этот пост в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список") Кабинете министров, подчеркнул, что за время работы этого правительства удалось принять очень много важных для здравоохранения решений, которые не удавалось утвердить предыдущим правительствам. Здесь важным было и "крепкое плечо" премьера, сказал Абу Мери.

В свою очередь, министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") заявил, что личный вклад Силини позволил ориентироваться и продвигать очень сложные вопросы в транспортной отрасли. Он сказал, что встречался с премьером каждую неделю, чтобы обсуждать крупные проекты транспортной отрасли.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) также поблагодарил Силиню за совместную работу и подарил ей цветы.

Благодарность за работу выразили и другие министры.