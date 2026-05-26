Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эвика Силиня выступила с последним словом: аж, плакать хочется, какой человек руководил Латвией! 4 1578

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

Уходящее правительство много критиковали, и во многом, "вероятно, обоснованно", однако сделано много, заявила во вторник уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), проводя свое, возможно, последнее заседание правительства.

В начале открытой части заседания Силиня поблагодарила всех министров, государственных секретарей и их заместителей, а также партнеров за совместную работу. Политик подчеркнула, что за это время было принято очень много важных решений.

Министрам, которые останутся и в следующем правительстве, Силиня пожелала сохранять высокий приоритет своих вопросов.

Благодарность за совместную работу в правительстве Силине выразили и несколько министров. Например, министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), который также является кандидатом на этот пост в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список") Кабинете министров, подчеркнул, что за время работы этого правительства удалось принять очень много важных для здравоохранения решений, которые не удавалось утвердить предыдущим правительствам. Здесь важным было и "крепкое плечо" премьера, сказал Абу Мери.

В свою очередь, министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") заявил, что личный вклад Силини позволил ориентироваться и продвигать очень сложные вопросы в транспортной отрасли. Он сказал, что встречался с премьером каждую неделю, чтобы обсуждать крупные проекты транспортной отрасли.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) также поблагодарил Силиню за совместную работу и подарил ей цветы.

Благодарность за работу выразили и другие министры.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #министры #критика #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
0
2
1
0
6

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карта Латвии, сирены гражданской обороны и уведомление тревоги на смартфоне
Изображение к статье: Заброшенная детская комната
Изображение к статье: Малтская средняя школа
Изображение к статье: Городская панорама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Европарламента Вилис Криштопанс
Политика
Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
2
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Ночью в узких улочках Риги... Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Депутат Европарламента Вилис Криштопанс
Политика
Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
2
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео