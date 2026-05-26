Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа готовит дивизии для защиты Латвии. А США решило сэкономить на НАТО - СМИ 1 145

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армию Нидерландов отправят на Восток.

Армию Нидерландов отправят на Восток.

Европейские страны формируют три дивизии из 60 тысяч военных и усиливает систему быстрого развертывания войск в странах Балтии, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что речь идет об усилении военного присутствия в Латвии и Эстонии, которое будут обеспечивать, в первую очередь, Нидерланды и Германия.

При этом, отмечает Reuters, пока неясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового штабного подразделения в случае любого конфликта.

Тем временем, США планируют сократить свой военный вклад в НАТО и переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников, сообщает Spiegel.

По информации издания, Штаты планируют сократить вклад истребителей примерно на треть, а также значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе Альянса.

Кроме того, Вашингтон больше не хочет предоставлять НАТО подводные лодки, а участие в обеспечении эсминцами и беспилотниками также планируют урезать.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Латвия #Европа #оборона #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветер
Изображение к статье: Деньги в портмоне
Изображение к статье: Дорога под Приекуле
Изображение к статье: Карта Латвии, сирены гражданской обороны и уведомление тревоги на смартфоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент латвийского Swedbank Лаурис Менцис.
Бизнес
Изображение к статье: Мышь
В мире
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Изображение к статье: Масло
Бизнес
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
4
Изображение к статье: Болельщики сборной Латвии
Спорт
Изображение к статье: Президент латвийского Swedbank Лаурис Менцис.
Бизнес
Изображение к статье: Мышь
В мире
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео