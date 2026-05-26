Европейские страны формируют три дивизии из 60 тысяч военных и усиливает систему быстрого развертывания войск в странах Балтии, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что речь идет об усилении военного присутствия в Латвии и Эстонии, которое будут обеспечивать, в первую очередь, Нидерланды и Германия.

При этом, отмечает Reuters, пока неясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового штабного подразделения в случае любого конфликта.

Тем временем, США планируют сократить свой военный вклад в НАТО и переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников, сообщает Spiegel.

По информации издания, Штаты планируют сократить вклад истребителей примерно на треть, а также значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе Альянса.

Кроме того, Вашингтон больше не хочет предоставлять НАТО подводные лодки, а участие в обеспечении эсминцами и беспилотниками также планируют урезать.