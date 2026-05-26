В США обнаружен дефицит: фермеры Латвии могут неплохо подзаработать 1 101

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мед
ФОТО: Unsplash

Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом меда, производство не успевает за растущим спросом, который подогревается популярностью «чистого питания», передает Bloomberg.

Американцы все чаще отказываются от переработанных подсластителей вроде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы в пользу натуральных продуктов, включая мед.

Как сообщает Bloomberg, заведения общественного питания и домашние повара все чаще используют мед, несмотря на его высокую стоимость.

Совладелица кафе Magpie в Сакраменто (Калифорния) Дженел Иноуэ рассказала, что платит за мед на 30% больше, чем пять-шесть лет назад.

«Я не знаю, что еще так ударило по карману, как скачок цен на мед», — призналась она.

По ее словам, она скорее уберет из меню блюдо, чем заменит мед на другой подсластитель.

Хотя мед, как и любой другой подсластитель, повышает уровень сахара в крови, он пользуется «ореолом здоровья» благодаря содержанию антиоксидантов и натуральному происхождению.

По мнению редакции, аменриканский дефицит - это прекрасный шанс проявить себя латвийским пасечникам.

#США #цены #Латвия #сахар #питание #дефицит #фермеры #здоровье #мед
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
