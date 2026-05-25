«Государственная оборонная корпорация» работала с прибылью в размере 135 700 евро 0 21

Дата публикации: 25.05.2026
LETA
Изображение к статье: Бронемашина Patria

ООО "Valsts aizsardzības korporācija" ("Государственная оборонная корпорация") в прошлом году работало с прибылью в размере 135 688 евро, однако доходов от основной деятельности по-прежнему не получало, свидетельствует информация "Firmas.lv".

В отчете руководства "Государственной оборонной корпорации" говорится, что в 2025 году продолжалось стремительное развитие компании, началось практическое строительство завода по проекту "ROLLO" ("Производство по комплектации модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов"), велись изучение и подготовка новых потенциальных проектов, совершенствовалось управление.

В основном работа "Государственной оборонной корпорации" осуществлялась по направлениям, связанным с исследованиями и подготовкой проектов по производству в Латвии боеприпасов крупного и среднего калибра, взрывчатых веществ, решений контрмобильности.

В рамках реализации проекта "ROLLO" в прошлом году была обеспечена координация и подготовка процессов, связанных со строительством, начаты закупки необходимого оборудования и сырья, велась разработка документов, а также координация других процессов, связанных со строительством и запуском производства. В 2025 году производству "ROLLO" присвоен статус производства, имеющего важное значение для государственной обороны.

Согласно утвержденному Европейской комиссией плану проекта, строительство завода планируется завершить в середине 2026 года, а производство начать в третьем квартале.

В отчете руководства говорится, что в прошлом году "Государственная оборонная корпорация" подготовила и представила Министерству обороны несколько проектных предложений по индустриализации с учетом критических потребностей Национальных вооруженных сил (НВС), а также приоритетов, определенных в Концепции государственной обороны и в плане долгосрочного развития Национальных вооруженных сил (НВС) на 2025-2036 годы, в соответствии со своей компетенцией и с учетом возможности сотрудничества в международных форматах, в том числе с украинской промышленностью.

В прошлом году был подготовлен и подписан меморандум с "Rheinmetall" о потенциальном создании завода по производству артиллерийских боеприпасов, а также проведены подготовительные работы для подписания меморандума с "Dynamit Nobel Defence GmbH" о создании производства противотанковых мин.

В настоящее время ведется практическая работа по запуску проектов индустриализации, говорится в отчете руководства "Государственной оборонной корпорации".

Параллельно компания изучила опыт других стран, разработала предложения и подготовила модель для вовлечения коммерсантов в создание критически важных резервов для нужд НВС, а также ознакомилась с международным опытом в тестировании продукции военного и двойного назначения.

В свой первый год деятельности, который длился с 29 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года, "Государственная оборонная корпорация" работала с убытками в размере 460 904 евро и не получала доходов от основной деятельности.

"Государственная оборонная корпорация" была создана в ноябре 2023 года для долгосрочного развития в Латвии военной промышленности в тех областях, где у местной индустрии не хватает производственных мощностей. Компания является частью экосистемы военной промышленности Латвии.

Общая стратегическая цель "Государственной оборонной корпорации" - управление инвестициями в государственную оборонную промышленность и координация процессов, связанных с развитием производства товаров военного назначения, обеспечение строительства производств и собственно производства, а также оказание поддержки снабжению Национальных вооруженных сил, развитию государственной оборонной промышленности и непрерывности ее цепей поставок. Кроме того, задачей корпорации является реализация и содействие привлечению и освоению международного финансирования, налаживание национального и трансграничного сотрудничества, создание критически важных для оборонной отрасли резервов.

Основной капитал "Государственной оборонной корпорации" составляет 16 741 315 евро, компания принадлежит государству.

#инвестиции #Латвия #производство #Европейская комиссия #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
