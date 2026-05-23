Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европе грозит дефицит запасов газа – Equinor 0 20

Бизнес
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Газ есть, но дорогой.

Газ есть, но дорогой.

ФОТО: Unsplash

Европа может столкнуться с критическим дефицитом запасов газа, если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным в течение одного – трех месяцев. Об этом заявили топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor, пишет Reuters.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища и резервуары по всей Европе заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%. Страны ЕС должны достичь установленной цели в 90% заполненности хранилищ в период между октябрем и началом декабря.

"Если бы война закончилась завтра и транзит через пролив быстро восстановился, мы могли бы достичь приемлемого, хотя и напряженного уровня запасов – около 75%. Но если блокировка продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", – сказала агентству старший вице-президент Equinor по торговле газом и электроэнергией Хелле Остергор Кристиансен.

Вице-президент Equinor по торговле газом Педер Бьорланд добавил, что высокие цены на газ могут существенно сократить его потребление и это может помочь сбалансировать рынок.

"Если цены вернутся к уровням, которые мы видели в начале войны с Ираном – примерно 60-70 евро за мегаватт-час – то только в секторе производства электроэнергии спрос на газ может сократиться примерно на 10 млрд кубометров", – считает он.

Согласно отчету Агентства по координации энергетических регуляторов, страны ЕС, вероятно, не смогут заполнить газовые хранилища до целевого уровня 90% перед следующей зимой из-за напряженной ситуации на глобальном рынке LNG.

×
Читайте нас также:
#газ #Европа #энергетика #дефицит
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зарядка электромобиля
Изображение к статье: Одиль Рено-Бассо
Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заправочная станция
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс (справа)
Политика
1
Изображение к статье: Термометр уличный
В мире
Изображение к статье: Святой Симон
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Банкомат
Наша Латвия
Изображение к статье: Заправочная станция
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс (справа)
Политика
1
Изображение к статье: Термометр уличный
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео