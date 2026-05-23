Европа может столкнуться с критическим дефицитом запасов газа, если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным в течение одного – трех месяцев. Об этом заявили топ-менеджеры норвежской энергетической компании Equinor, пишет Reuters.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища и резервуары по всей Европе заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы около 50%. Страны ЕС должны достичь установленной цели в 90% заполненности хранилищ в период между октябрем и началом декабря.

"Если бы война закончилась завтра и транзит через пролив быстро восстановился, мы могли бы достичь приемлемого, хотя и напряженного уровня запасов – около 75%. Но если блокировка продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", – сказала агентству старший вице-президент Equinor по торговле газом и электроэнергией Хелле Остергор Кристиансен.

Вице-президент Equinor по торговле газом Педер Бьорланд добавил, что высокие цены на газ могут существенно сократить его потребление и это может помочь сбалансировать рынок.

"Если цены вернутся к уровням, которые мы видели в начале войны с Ираном – примерно 60-70 евро за мегаватт-час – то только в секторе производства электроэнергии спрос на газ может сократиться примерно на 10 млрд кубометров", – считает он.

Согласно отчету Агентства по координации энергетических регуляторов, страны ЕС, вероятно, не смогут заполнить газовые хранилища до целевого уровня 90% перед следующей зимой из-за напряженной ситуации на глобальном рынке LNG.