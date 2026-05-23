Пентагон опубликовал вторую порцию секретных документов об НЛО. С тех пор, как военное ведомство в начале мая принялось рассекречивать сведения о пришельцах, сайт Пентагона посетило более миллиарда человек, сообщили представители министерства.

В первой подборке самыми сенсационными были лунные материалы. Оказывается, то, что астронавты «Аполлона» на Луне оказались буквально окружены какими-то светящимися объектами – это не байки. Теперь опубликовано еще несколько аудиозаписей экипажа «Аполлона-12». Астронавты рассказывают, что, когда они, находясь на Луне, закрывали глаза, пытаясь уснуть, перед ними проносились какие-то полосы света.

Гарвардский астроном Ави Леб уже прокомментировал аналогичные случаи из первой подборки, заявив, что астронавты наблюдали космическое излучение, радиацию, которая взаимодействовала с веществом глаза. Скорее всего, так и есть (о подобном сообщали пилоты из околоземных кораблей). Тем не менее, Пентагон публикует все, что у него есть, в том числе такое.

Есть в подборке, как и в прошлый раз, исторические свидетельства 1940-1950-х годов, которые в основном состоят из описаний, почти без фото. Как правило, все такие наблюдения однообразны, и главное, конечно, не это.

Потеряли дар речи

На маленькую сенсацию претендует инцидент, участником которого стал офицер разведки в конце прошлого, 2025-го, года.

Офицер летел на военном вертолете, когда неподалеку от него он с коллегами заметили несколько светящихся шаров.

Вдали мы увидели бесчисленные оранжевые шары, роящиеся во всех направлениях на фоне горы. Это зрелище длилось несколько минут, прежде чем исчезло. Мы с пилотами (невооруженным глазом) наблюдали, как два больших шара вспыхнули рядом, недалеко от вертолета — неподвижно и чуть выше ротора справа от нас. Они были овальной формы, оранжевые с белым или желтым центром и излучали свет во всех направлениях, - сказано в его показаниях.

Далее шары переместились к истребителям, которые, как следует из контекста, совершали маневры неподалеку.

Я заметил пилотам, что, похоже, те же самые шары, которые мы видели, теперь «преследуют» истребителей. Мы также наблюдали, как оранжевые шары вспыхивали вокруг нас в течение нескольких минут, образуя отчетливый треугольник, после чего исчезли, - сказано в показаниях.

Когда офицер приземлился и вышел из самолета, он направился к другим летчикам, чтобы рассказать об увиденном, но и он, и его товарищи на какое-то время потеряли дар речи.

Жесткий контакт

Очень примечательное видео показывает, как истребитель сбил нечто над озером Гурон в 2023 году. На видео, которое постоянно дергается и плывет, хотя сама по себе картинка четкая, мы наблюдаем, как в поле зрения камеры попал некий объект, напоминающий сдутый воздушный шар с веревочкой. Истребитель выпускает по объекту ракету (и в этом месте все особенно сильно начинает дергаться), после чего взрыв, и тишина.

Объект был обнаружен вскоре после того, как неопознанный аэростат, как заявляли американцы, китайский, был замечен в воздушном пространстве США. В ответ военные усилили контроль за небом, и обнаружили вот это, что решили на всякий случай сбить.

Предполагалось, что на видео – не корабль пришельцев, с которым обошлись столь бесцеремонно, а еще один воздушный шар. В принципе похож. Хотя если остановить кадр и присмотреться, то и не похож. Осталось интригой: так военные в самом деле сбили инопланетный корабль, и не в лохматые годы, а в 2023-м? Что с осколками, собрали? Вот на это уже ответа нет.

Множество объектов

Вообще в материалах очень много всего, смотреть не пересмотреть. Пожалуй, интригует видео 2022 года, снятое неизвестно где, на котором сферические объекты то погружаются в воду, то выныривают рядом с подводной лодкой.

Очень многие ролики касаются наблюдений в Персидском заливе в 2018-2023 годы. Вроде бы мелькают НЛО на фоне улиц – но надо разглядывать. Большинство видео снято специальными камерами в инфракрасном свете, это не семейные ролики с людьми и пейзажами, так что часто нужен специалист, знающий толк в таком оборудовании, чтобы понять, что запечатлено.

Пентагон публикует громадное количество материала – мы в этом кратком обзоре упомянули далеко не все.

По законам жанра, следующая партия будет еще жестче. И да, вопрос, который задают все уверенней: неужели там в самом деле снимки живых пришельцев?

Посмотрим. Судя по всему, военные не настроены долго тянуть с публикацией третьей части.