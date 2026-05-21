Французские ученые представили новые исследования, связывающие популярные пищевые добавки — красители и консерванты — с повышенным риском диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне этих данных во Франции вновь обсуждают ужесточение правил маркировки продуктов и возможные ограничения для производителей.

Во Франции опубликованы новые исследования, усиливающие тревогу вокруг ультрапереработанных продуктов питания и пищевых добавок.

Как сообщает Le HuffPost, ученые Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) выявили связь между потреблением некоторых красителей и консервантов и повышенным риском диабета второго типа, рака, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования были опубликованы сразу в нескольких научных журналах — Diabetes Care, European Journal of Epidemiology и European Heart Journal.

В рамках проекта ученые наблюдали за более чем 100 тысячами человек с 2009 года. Особое внимание уделялось пищевым добавкам, широко используемым в ультрапереработанных продуктах: красителям группы E100–E199, консервантам и антиоксидантам.

Исследователи пришли к выводу, что у людей, наиболее активно употребляющих пищевые красители, риск развития диабета второго типа оказался выше на 38%. Риск развития рака в этой группе был выше на 14%, а рака груди — на 21%. После менопаузы этот показатель увеличивался до 32%.

Отдельно ученые изучили влияние консервантов — в частности, сорбата калия E202 и лимонной кислоты E330. У людей с высоким потреблением этих веществ риск гипертонии оказался выше на 24%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%.

Авторы подчеркивают: исследования не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако дополняют уже накопленный массив данных о вреде ультрапереработанной пищи.

По словам руководителя исследований Матильды Тувье, большинство научных работ последних лет показывают схожие результаты.

«Из 104 исследований, изучающих связь между ультрапереработанными продуктами и здоровьем, 93 показывают вредные эффекты», — отметила она.

Исследовательница считает, что накопленных данных уже достаточно для мер на уровне общественного здравоохранения. Речь может идти как о пересмотре допустимых норм использования добавок, так и о полном запрете некоторых из них. Особенно это касается красителей, которые, по словам ученых, часто используются исключительно для того, чтобы сделать продукт визуально привлекательнее.

На фоне публикации исследований во Франции вновь активизировалась дискуссия о системе маркировки продуктов Nutri-Score. Эта система оценивает продукты по шкале от A до E в зависимости от их состава и пищевой ценности.

Сейчас французские депутаты обсуждают законопроект, который сделает использование Nutri-Score обязательным для производителей. Компании, отказавшиеся размещать такую маркировку, могут обязать платить дополнительный налог.

Проблема становится все более актуальной и из-за роста числа заболеваний, связанных с питанием. По данным французского Сената, ожирение и диабет ежегодно обходятся системе здравоохранения страны примерно в 11,7 миллиарда евро.

Сейчас ожирением страдают около 17% взрослых жителей Франции — это примерно восемь миллионов человек.

Эксперты отмечают, что ультрапереработанные продукты занимают все большую долю в рационе жителей развитых стран — прежде всего из-за доступности, длительного срока хранения и агрессивного маркетинга.

Новые исследования усиливают давление на производителей продуктов питания и власти, которым все сложнее игнорировать возможные риски, связанные с ультрапереработанной пищей и пищевыми добавками.