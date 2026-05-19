В первом квартале 2026 года цены на компьютеры в среднем выросли на 25–30%, что стало самым стремительным ростом за последние годы. Ситуация на рынке компьютерной техники сейчас характеризуется как непредсказуемая — как из-за геополитической напряженности, так и из-за доступности IT-компонентов. Об этом рассказал директор по развитию продуктов компании по продаже копмьютеров и аксессуаров Янис Димсонс.

Вместо 1000 евро — уже 1400

«IT-отрасль привыкла к периодическим колебаниям, однако нынешняя ситуация является системной и нетипичной, а ее развитие уже невозможно прогнозировать привычными методами», — отмечает Янис Димсонс.

С декабря 2025 года цены на компьютеры выросли в среднем на 25–30%. Самый сильный удар пришелся по сегменту серверной техники, где рост цен достиг уже 60%.

Эксперт приводит пример, когда клиент в декабре получил предложение на сумму 1000 евро, а в июне за то же оборудование будет вынужден платить уже 1400 евро.

Все съел ИИ

Дефицит IT-компонентов прежде всего вызван сменой глобальных приоритетов — крупнейшие производители сейчас отдают предпочтение решениям в сфере искусственного интеллекта. По оценкам отраслевых аналитиков, в этом году до 70% всего мирового производства памяти будет направлено на нужды ИИ, оставляя потребительской электронике — ноутбукам, офисной технике — лишь небольшую часть ресурсов.

Ситуацию еще сильнее усугубил дефицит гелия, используемого при производстве микросхем. Война в Иране напрямую повлияла на Катар, который обеспечивает примерно треть мировых запасов гелия. Остановка поставок серьезно ударила по всей отрасли, особенно по южнокорейским производителям Samsung Electronics и SK Hynix. Эти компании вместе обеспечивают около 70% мировых поставок компонентов памяти и зависят от стабильности импорта гелия.

Рост цен продолжится

Пока нет признаков того, что ситуация на рынке может улучшиться в ближайшее время. «Все будет зависеть от факторов, которые ни один участник рынка не способен контролировать — производственные мощности по выпуску микросхем невозможно увеличить мгновенно, а геополитическая ситуация остается крайне изменчивой», — поясняет Янис Димсонс.

«На мой взгляд, нестабильность на рынке сохранится в течение всего этого года, и сейчас мы все еще находимся в фазе роста цен, которая продолжится как минимум до конца года».