Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И это только начало: в Латвии - резкий рост цен на компьютерную технику 0 482

Техно
Дата публикации: 19.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

В первом квартале 2026 года цены на компьютеры в среднем выросли на 25–30%, что стало самым стремительным ростом за последние годы. Ситуация на рынке компьютерной техники сейчас характеризуется как непредсказуемая — как из-за геополитической напряженности, так и из-за доступности IT-компонентов. Об этом рассказал директор по развитию продуктов компании по продаже копмьютеров и аксессуаров Янис Димсонс.

Вместо 1000 евро — уже 1400

«IT-отрасль привыкла к периодическим колебаниям, однако нынешняя ситуация является системной и нетипичной, а ее развитие уже невозможно прогнозировать привычными методами», — отмечает Янис Димсонс.

С декабря 2025 года цены на компьютеры выросли в среднем на 25–30%. Самый сильный удар пришелся по сегменту серверной техники, где рост цен достиг уже 60%.

Эксперт приводит пример, когда клиент в декабре получил предложение на сумму 1000 евро, а в июне за то же оборудование будет вынужден платить уже 1400 евро.

Все съел ИИ

Дефицит IT-компонентов прежде всего вызван сменой глобальных приоритетов — крупнейшие производители сейчас отдают предпочтение решениям в сфере искусственного интеллекта. По оценкам отраслевых аналитиков, в этом году до 70% всего мирового производства памяти будет направлено на нужды ИИ, оставляя потребительской электронике — ноутбукам, офисной технике — лишь небольшую часть ресурсов.

Ситуацию еще сильнее усугубил дефицит гелия, используемого при производстве микросхем. Война в Иране напрямую повлияла на Катар, который обеспечивает примерно треть мировых запасов гелия. Остановка поставок серьезно ударила по всей отрасли, особенно по южнокорейским производителям Samsung Electronics и SK Hynix. Эти компании вместе обеспечивают около 70% мировых поставок компонентов памяти и зависят от стабильности импорта гелия.

Рост цен продолжится

Пока нет признаков того, что ситуация на рынке может улучшиться в ближайшее время. «Все будет зависеть от факторов, которые ни один участник рынка не способен контролировать — производственные мощности по выпуску микросхем невозможно увеличить мгновенно, а геополитическая ситуация остается крайне изменчивой», — поясняет Янис Димсонс.

«На мой взгляд, нестабильность на рынке сохранится в течение всего этого года, и сейчас мы все еще находимся в фазе роста цен, которая продолжится как минимум до конца года».

×
Читайте нас также:
#цены #компьютеры #искусственный интеллект #геополитика #дефицит #рост цен
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У берегов Австралии впервые за 25 лет нашли следы гигантского кальмара
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Изображение к статье: В Чехии при строительстве трассы нашли древнее кельтское поселение с сокровищами
Изображение к статье: В Китае запустили в производство гигантского робота-трансформера как из фантастических фильмов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Почем нынче Magnum?
Бизнес
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео