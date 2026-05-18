В Чехии работники строили автомагистраль и наткнулись на кельтское поселение, которому 2200 лет, наполненное сотнями золотых и серебряных монет, ювелирными изделиями и балтийским янтарем. Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Археологи заявили, что это место, расположенное около Градец-Кралове, входит в число крупнейших кельтских археологических открытий, когда-либо зарегистрированных в этом районе, пишет Indiandefencereview. Поселение занимает площадь в 25 га. Для сравнения - большинство памятников железного века в регионе занимают не больге гектара.

Ведущий археолог Матоуш Холас вспомнил момент, когда команда поняла, что именно нашла под землей: "Когда мы начали первую работу, мы наткнулись на артефакты, которые указывали на то, что мы обнаружили нечто важное", - прокомментировал он.

Он добавил, что если бы не строительство автомагистрали, ученые никогда бы не открыли это поселение.

Что нашли ученые

Раскопки, длившиеся два года, принесли ошеломляющие результаты. Рабочие извлекли золотые и серебряные монеты разных размеров, более 1000 ювелирных изделий, включая броши и стеклянные бусины, а также фрагменты зеркал. Также были обнаружены металлические сосуды, искусно изготовленная керамика и бусины из балтийского янтаря. Археологи заполнили более 13 000 мешков материалом, найденным во время раскопок. Монеты небольшого диаметра, по-видимому, созданы по образцу римских монет того же периода. Их мастерство, наряду с ювелирными изделиями и керамикой, указывает на то, что на этом месте жили и работали искусные ремесленники.

Обнаруженные в поселении инструменты и производственные помещения говорят о том, что это было сообщество, которое производило товары, а не просто торговало ими. Среди производимых изделий была роскошная керамика, что подтверждает картину кельтского торгового и производственного центра со значительным влиянием.

Чем отличалось поселение

На этом месте отсутствует одна характерная черта многих поселений той эпохи: укрепления. Его не окружают оборонительные стены. Это отсутствие намекает на то, что люди здесь ставили торговлю выше конфликтов. Поселение располагалось вдоль исторического янтарного пути – торговой сети, связывавшей Балтийское и Северное моря с Центральной Европой. Необработанный янтарь доставлялся на юг из северных регионов, проходил через это поселение и продолжал свой путь к Средиземному морю.

Мацей Карвовский, археолог из Венского университета, отметил, что скопление предметов роскоши соответствует другим известным остановкам на балтийском янтарном торговом пути.

Томаш Мангель, профессор археологии из Университета Градец-Кралове, простыми словами описал значение поселения:

"Поселение было надрегиональным торговым и производственным центром, связанным с дальними торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золотых и серебряных монет, а также свидетельства производства элитной керамики".

Разнообразие найденных товаров отражает место поселения в разветвленной сети обмена. Оно служило одновременно мастерской и перевалочным пунктом для перемещения материалов по континенту.

Поселение относится к латенскому периоду, который длился примерно с 450 по 40 год до н.э. Эта эпоха оставила после себя замысловатые изделия из металла, струящиеся декоративные мотивы и свидетельства широких торговых связей по всей Европе.

На месте раскопок в Градец-Кралове не обнаружено никаких надписей, захоронений или племенных знаков, которые могли бы подтвердить, какая именно кельтская группа населяла это место.

Археологи не знают, почему исчезло поселение

Археологи также обратили внимание на то, что поселение опустело примерно в I веке до н.э. Но ученые не обнаружили никаких признаков насильственного разрушения. В частности, в почве не было следов обгоревших слоев, тайников с оружием, массовых захоронений.

В отсутствие свидетельств завоевания исследователи склоняются к экономическому упадку или изменениям окружающей среды как к вероятной причине. Археологические данные просто не дают четкого объяснения тому, почему община исчезла.

Археологи считают находку одной из крупнейших в регионе за последние десятилетия. Открытие не только подтверждает важную роль древних торговых путей между Балтикой и Центральной Европой, но и показывает, насколько развитой могла быть экономика кельтских поселений задолго до нашей эры.